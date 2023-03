NEVEROVATNA PRIČA O PRIJATELJSTVU ČOVEKA I PSA! Fido se 14 GODINA vraćao na jednu autobusku stanicu čekajući vlasnika koji NIKADA NIJE DOŠAO! (VIDEO)

Mnogi misle da je ime "Fido" popularno jer je tako Abraham Linkoln nazvao svog psa. Međutim, najpoznatiji pas Fido bio je italijanski pas koji je privukao pažnju javnosti 1943. godine zbog svoje nepokolebljive lojalnosti svom vlasniku koji je poginuo, punih 14 godina.

Naime, pas Fido je verovatno rođen u jesen 1941. godine kao ulični pas u malom gradu pod imenom Luko Muđelo u opštini Borgo San Lorenco, u toskanskoj provinciji Firenci u Italiji.

Jedne novembrske noći, 1941. godine radnik ciglane Karlo Sorijani iz Borgo San Lorenca, grada nedaleko od Firence, na putu do kuće, začuvši tiho jecanje video je malo ulično štene koje je ležalo povređeno pored puta. Ne znajući kome je pas pripadao, Karlo ga je odveo kući, i zajedno sa suprugom odlučio da ga usvoji i nazove "Fido", od latinskog fidus što znači "veran".

Opravdao svoju vernost koju nosi u imenu

Ubrzo nakon što se Fido oporavio od povreda, postao je veoma dobar prijatelj Karlu, te ga je svuda pratio. Počeo je ispraćati svog vlasnika do autobuske stanice, gde bi Karlo inače čekao jutarnji autobus koji ga je vozio do posla. Koliko njegovo ime odgovara njegovoj vernosti, govori činjenica da se Fido tada nije vraćao kući, već da je znao ceo dan da čeka svog vlasnika upravo na toj stanici, dok se on ne vrati sa posla. Kada bi se vratio, Fido bi ga dočekao sa radošću kakvu samo pravi ljubitelji pasa mogu da zamisle.

Sledeće dve godine svaki dan je bio isti i svi u gradu su znali za njihovo odano prijateljstvo.

Nažalost, u decembru 1943. godine, tokom Drugog svetskog rata, fabrika u kojoj je Karlo radio bila je pogođena bombama u strašnom vazdušnom napadu, ubivši mnogo ljudi, uključujući i Karla.

Tog dana, kao i obično, Fido je čekao da njegov prijatelj Karlo stigne večernjim autobusom, ali se to nije desilo. Te večeri nakon što je autobus iskrcao putnike i otišao, Fido nije video svog vlasnika. Posle nekog vremena, Fido se vratio kući, ali je nastavio da se sastaje sa večernjim autobusom svaki seldeći dan, čekajući svog voljenog vlasnika. To je trajalo punih 14 godina do dana kada je Fido preminuo 9. juna 1958.

Fido je zbog toga, postao jedini pas u gradu kome je bilo dozvoljeno da bude u javnosti bez brnjice.

Fido je bio naširoko poznat i odlikovan medaljama

Do 1957. ceo svet je znao priču o Fidu, bio je tema članaka koji su se pojavljivali u mnogim italijanskim i međunarodnim novinama, bio je predstavljen u filmovima širom Italije. Dobio je nekoliko počasti među kojima je i zlatna medalja na svečanosti u Gradskoj kući.

U leto 1958. Fido je preminuo. Položen je odmah ispred groblja gde je sahranjen i njegov prijatelj Karlo Sorijani. U njegovu čast podignuta je javna statua 1957. godine. Međutim, nju su vandali uništili, te je grad kasnije naručio bronzanu statuu Salvatorea Čipole koju danas možemo videti.

