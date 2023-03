DONOSIMO POSLEDNJE PODATKE! Evo koliko slučajeva ŠUGE ima u Beogradu i na koliko stepeni treba oprati tek kupljenu garderobu - VAŽNE INFORMACIJE

Vest da su se kupci u jednoj prodavnici u Podgorici zarazili šugom skrenula je pažnju na činjenicu da u skoro svim prodavnicama odeću dobijamo nezapakovanu, direktno sa vešalice, a da i ne znamo koliko je osoba probalo taj isti odevni predmet. Šuge ima i u Srbiji, a prema poslednjim podacima, u Beogradu je u februaru zabeležen 61 slučaj

Već na samu pomisao da se neko zarazio šugarcem, počnemo da se češemo i osećaj nelagodnosti skače do neba. Pitanja se samo nižu – kako se prenosi, koji su simptomi šuge, kako da ih prepoznamo i da se zaštitimo. Razmišljamo li o tome kad u tržnim centrima probamo garderobu ili kad treba da je obučemo prvi put?

Obavezno pranje odeće

Lekari kažu da je pranje odeće na 60 stepeni pravi način da se rešimo parazita koji se podvlači pod kožu i izaziva svrab kad polaže jajašca. Šuga kod nas, kažu dermatovenerolozi, nije ništa novo, piše RTS.

U Beogradu u februaru 61 slučaj

Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, u Beogradu je 2019. godine šugom bilo zaražena 1.131 osoba, 2021. 707, a prošle 512. U februaru, šuga je potvrđena kod 61 osobe. Lekari kažu da teoretski postoji verovatnoća da se zarazimo kada oblačimo garderobu posle zaraženog.

- Ali to ipak moraju biti određeni uslovi, odnosno da zaražena osoba ima izrazito jaku infekciju, da ima veliki broj šugarca na sebi. To su obično osobe koje imaju ili težu formu ili su lošijeg imunološkog statusa, pa zato imaju ozbiljnu formu šuge. Takve osobe su i zaraznije - objašnjava dermatolog dr Lana Ćirković iz Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti.

Najčešće se širi u okviru porodice

Međutim, ako ta garderoba stoji dva tri dana, šugarac će uginuti. Prenosi se direktnim kontaktom kože o kožu, pa se najčešće širi u porodici. Zanimljivo je da šuga zna da se pritaji, a zaraza se ipak širi.

Inkubacija od 9 do čak 90 dana

- Period inkubacije je jako dugačak od trenutka kada se zarazite, pa do pojave simptoma, može biti od 9 do 90 dana. Tako da neko čak tri meseca ne mora da ispolji simptome, a da bude zaražen i da na neki način to i prenosi dalje, da je gotovo nemoguće prekinuti lanac prenošenja - dodaje dr Ćirković.

Prevencija i lečenje

Šuga se leči lokalnim preparatima, u težim slučajevima tabletama ivermektin. Svi oni koji su potencijalno zaraženi moraju zajedno da se leče.

Garderoba i posteljina moraju da se operu na visokoj temperaturi, a jakne i obuća da se luftiraju nedelju dana.

Higijena je najbolja prevencija za šugu, zato, kada sledeći put krenete u kabinu omiljene prodavnice, imajte na umu koliko je ljudi tu istu garderobu probalo pre vas.

Kako izgleda parazit šuge

Parazit šuge, kako je ranije ispričala kazala Dr Jelena Stojković Filipović, dermatolog, izgleda – jezivo.

- Izgleda kao bubica koja nije tako velika, nekoliko mikrona je njena veličina, i ne može da se vidi golim okom. Imate više tih bubica kada dobijete šugu. Kada vas inficiraju one se razmnožavaju u koži, kopaju kanaliće u površinskim slojevima kože i tu se razmnožavaju. Taj period razmnožavanja, izleganja jaja, je zapravo ono što vas svrbi. Naše telo dobija neku vrstu alergijske reakcije na šugarca i njegove produkte – kazala je doktorka.

