OČEKUJE NAS PONOVO VREMENSKI ROLERKOSTER! Biće i preko 20 stepeni, evo kada se očekuje preokret

Narednih dana očekuje nas pravo prolećno vreme, a ono bi potrajalo bar do pred sam kraj marta. Istovremeno, u ponedeljak i kalendarski počinje proleće.

Srbija će danas i tokom vikenda biti pod uticajem povišenog vazdušnog pritiska, pa će biti suvo i stabilno. Na visini će biti prisutan i termički greben, uz priliv tople vazdušne mase sa jugozapada, odnosno sa Mediterana.

Nažalost, u subotu ujutro mraz se očekuje u većem delu Srbije. Tokom dana sunčano i osetno toplije.

Jutarnja temperatura biće od -5 do 0°C, maksimalna dnevna od 13 do 17 stepeni, u Beogradu oko 15.

Slab do umeren mraz očekuje se i u nedelju ujutro, naročito pri tlu, a izostao bi uglavnom u severnim predelima Srbije, u Beogradu i u košavskom području, gde će minimalne jutarnje temperature biti od tri do pet stepeni, a u ostalim predelima Srbije od -4 do 0°C.

Tokom dana biće sunčano i relativno toplo, uz maksimalne temperature od 15 do 20 stepeni, u Beogradu do 19.

Kako će se Srbija i naše područje tokom vikenda nalaziti između povišenog vazdušnog pritiska sa istoka Evrope i sniženog sa Mediterana, duvaće pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima preko 70 km/h.

Početkom sledeće sedmice očekuje se više oblačnosti, ali ostaće i dalje toplo. Vetar će biti u skretanju na slab severozapadni.

U noći ka sredi u južnim i jugozapadnim, a u sredu i u ostalim predelima Srbije očekuje se prolazno jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, samo će na severu Srbije ostati suvo i to uglavnom u Vojvodini. Biće svežije za koji stepen.

U drugoj polovini sledeće sedmice pod uticajem anticiklona očekuje se sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, uz maksimalne temperature preko 20 stepeni, a oko 25-26. marta ponegde i preko 25 stepeni.

Poslednji sneg doneo je višim planinama 10-ak centimetara novog snežnog pokrivača. On će narednih dana u potpunosti nestati na planinama do 1.200 metara nadmorske visine, a u narednom periodu intenzivno će se topiti i na višim planinama poput Kopaonika, Zlatara, Stare planine...

Dobra vest je da većina reka u Srbiji ima nizak i srednji vodostaj, tako da otapanje snežnog pokrivača neće dovesti do značajnog povećanja vodostaja, niti bi došlo do poplava, a u prilog tome ide i to što se narednih 10 dana ne očekuju značajnije i obilnije padavine.

Prema trenutnim prognozama, na samom kraju marta postoji mogućnost da dođe do osveženja sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Kakvog oblika će ono biti zavisiće direktno od toga da li će se formirati ciklon u centralnom Mediteranu i Jadranu, ali u vakom slučaju i bez njegovog formiranja, došlo bi do prodor hladnije vazdušne mase i pada temperature.

Nakon što nas za vikend očekuje pojava jutarnjeg mraza, što bi moglo da ugrozi poljoprivredne i ratarske kulture, zbog čega će biti neophodna adekvatna mera zaštite, do kraja marta više neće biti opasnosti od mraza. To ne znači da jačih zahlađenja i pojave mraza ne bi bilo u aprilu, ali za sada je veoma rano govoriti o tome. April često zna da iznenenadi, kako zimskim, tako i pravim letnjim vremenom.