PLATA VIŠA OD 200.000! U toku je konkurs za padobrance specijalne jedinice Vojske Srbije, važi i za devojke (FOTO)

Svi oni mladići i devojke koji su tragajući za budućim zanimanjem razmišljali o tome da postanu padobranci, sada imaju priliku da to i ostvare. U toku je konkurs za prijem u specijalne jedinice Vojske Srbije, među kojima je i 63. padobranska brigada.

Konkurs je otvoren do 31. marta i na njega se mogu prijaviti mladići i devojke do 30 godina starosti. One koji ispune sve kriterijume i uspešno savladaju obuku, postaće deo ove elitne jedinice, i očekuje ih osnovna plata viša od 200.000 dinara, koja u zavisnosti od angažovanja, može da bude znatno uvećana.

Šta je sve potrebno da kandidati savladaju na putu do odvažnog stroja te herojske jedinice govori instruktor padobranstva zastavnik prve klase Ivan Mitić, komandir instruktorskog odeljenja.

- Proces odabira podrazumeva da kandidati ispune opšte i posebne uslove, koji su propisani na konkursu objavljenom na sajtu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Nakon izvršenog psihološkog testiranja, ocene zdravstvene sposobnosti za službu u specijalnim jedinicama i bezbednosne procene, pristupiće selektivnoj obuci u 63. padobranskoj brigadi, koju će voditi instruktori iz ove jedinice. Selektivna obuka biće sadržana od tri nedelje osnovne taktičke, vatrene i stručno-specijalističke obuke i četiri nedelje padobranske obuke. Padobranska obuka sadrži se od tri nedelje zemaljskog dela obuke, a četvte sedmice kandidati će pristupiti izvršenju padobranskih skokova nakon čega će dobiti zvanje – padobranac. Ako prođu taj deo, ušli su u jedinicu – objašnjava zastavnik Mitić.

Kada je reč o taktičkom delu obuke, on naglašava da se kandidati obučavaju za izvršenje različitih borbene zadataka, te da se osposobljavaju za korišćenje savremenog naoružanja i opreme koja se koristi u jedinici, a nabavljene su u prethodnom periodu i odgovaraju opremanju specijalnih jedinica u svetu.

- Kroz selektivnu obuku, mi sagledavamo da li su kandidati spremni da izvršavaju zadatke koje se stavljaju pred našu jedinicu i da li mogu da budu deo kolektiva – ističe zastavnik Mitić.

Sa više od dve decenije iskustva i rada u 63. padobranskoj brigadi i zvanjem instruktora, on naglašava da se među najvažnijim motivima, koje treba da imaju kandidati koji žele da pristupe ovoj jedinici, posebno izdvaja jedan, a to je ljubav prema tom pozivu.

- Osim toga, važno je da ste uporni i da želite da postanete pripadnik jedne takve jedinice. Sve ostalo može da se nadogradi kroz stalno učenje i obuku, ako postoji jaka motivacija i jaka želja – ističe zastavnik Mitić.

Od ostalih specijanih jedinica u našoj Vojsci, pored obuke koja odlikuje i druge jedinice ovakve namene, 63. padobransku brigadu izdvaja to da se u ovoj brigadi, pripadnici koji se odluče za razvijanje i napredovanje u padobranskoj službi, mogu završiti četiri različita nivoa obučavanja u padobranstvu.

- Čovek može da se pronađe u padobranstvu i u toj padobranskoj hijerarhiji, da postane mlađi instruktor padobranstva i instruktor padobranstva, što donsi i uvažavanje u jedinici. To je još jedan motiv za one koji vole padobranstvo, da mogu da se ostvare i u tom pogledu, da budu oni koji će obučavati i voditi nove generacije padobranaca – ukazuje zastavnik Mitić.

Sa više od 1.500 padobranskih skokova u karijeri, ističe da se pred skok razmišlja o procedurama koje treba da se ispoštuju u toku skoka, informacijama koje su instruktori dali pre ulaska u avion, ali i o uživanju u samom skoku.

- Kada steknete dovoljno iskustva i sigurnosti u opremu koju koristite, a koja je danas na veoma visokom nivou kada je reč o bezbednosti, tada se bukvalno prepustite uživanju u padobranskom skoku – poručuje instruktor padobranstva zastavnik prve klase Ivan Mitić.

Na konkurs se mogu prijaviti i devojke

Među najiskusnijim padobrancima u 63. padobranskoj brigadi je instruktor padobranstva Radmila Đurić zastavnik prve klase, koja se padobranstvom se bavi više od 30 godina. Ona ističe da svi zainteresovani mladići i devojke koji se odazovu na konkurs moraju da budu psihofizički spremni, a da će svo potrebno znanje steći u brigadi.

- Ovaj posao moraš prvenstveno da voliš i da fizički i psihički budeš veoma jak, da bi mogao da izdržiš sve izazove i sve napore koji se pred tebe stavljaju. Svaki kandidat mora da bude zdrav da bi mogao fizički da izdrži sve. Mogu reći da je prednost za ispunjavanje uslova konkursa, da se kandidati bave ili su se bavili nekim sportom. Selektivna obuka sadrži izvršenje marševa, opštu vojnu obuku, padobransku obuku i određen broj skokova koje oni moraju da izvrše, da bi nakon uspešno završene obuke bili primljeni u jedinicu. Takođe, jedan bitan uslov koji kandidati trebaju da ispune jeste da su plivači - napominje iskusni instruktor padobranstva.

Da bi kandidat izveo svoj prvi padobranski skok mora da prođe zemaljski deo padobranske obuke. Postoji plan i program koji oni moraju da ispune, a koji obuhvata fizičku obuku, pripremu za prizemljenje padobranom, upoznavanje sa padobranom, upoznavanje sa tehnikom skoka i šta ih očekuje na tom skoku. Tek kada savladaju to što se tokom te tri nedelje stavlja pred njih mogu da krenu na izvršenje skoka.

- U svako doba dana i noći svi moraju da znaju u potpunosti sve faze skoka i prinudne procedure na skoku. U našoj brigadi, na početku svake godine, određuje se plan skokova i svaki pripadnik 63. padobranske brigade mora da ispuni taj plan. Pripadnici 63. padobranske brigade osim padobranske obuke, završavaju i izviđačko-diverzantsku obuku, obuku u gađanju vatrenim oružjem, dok je fizička obuka svakodnevna - rekla je instruktor padobranstva Đurić.

Pored navedenih obuka, specijalne jedinice obučavaju se i u posebnim vidovima obuke u letnjim i zimskim uslovima, kao što su letnja i zimska alpinistika, obuka u samostalnoj ishrani u prirodi, obuka u skijanju, u savladavanju vodenih prepreka - navodi zastavnik Đurić.

Ovaj posao iznad svega treba da voliš, ali i da budeš spreman na određena odricanja i stalna usavršavanja.

- Ja sam žena koja treba da ide u penziju uskoro, nema tu mesta za neke ustupke, trudiš se, radiš, usavršavaš se bukvalno do penzije. To je nešto na šta bi svaki pripadnik trebalo da bude spreman, uopšte nema veze da li je muškarac ili žena - zaključuje instruktor padobranstva zastavnik prve klase Radmila Đurić.