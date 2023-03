Đurić: Brza pruga do Budimpešte do kraja 2025.! Ovo je crveno slovo u istorijskom kalendaru

Đurić: Brza pruga do Budimpešte do kraja 2025.! Ovo je crveno slovo u istorijskom kalendaru.

Prvi brzi voz na deonici Beograd- Novi Sad stigao je pre tačno godinu dana u železničku stanicu u Novom Sadu. Među prvim gostima tada našli su se predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban. Danas je obeležena prva godišnjica od puštanja brze pruge Beograd- Novi Sad, a kroz njegove vagone prošlo je skoro tri miliona ljudi.

Današnjoj poseti stanici u Novom Sadu prisustvovali su premijerka Srbije Ana Brnabić, ministar Goran Vesić, ambasadorka Kine Čen Bo, gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, predsednika Pokrajinske Vlade Igor Mirović, kao i predstavnici kineskih kompanija.

Gradonačelnik Đurić: Soko uzleteo u godini te važne titule za Novi Sad

Prvi čovek Novog Sada Milan Đurić istakao je da je današnji dan 2022. godine upisan crvenim slovima u istorijskom kalendaru Novog Sada.

-Ta godina je proletela kao brzi, kao Soko voz, koji sje promenio kolosek naše svakodnevice. Sada i oni koji ranije nisu koristili voz rado sedaju u kabine. Ove šine su nam mnogo značile da dovezu sve turiste željne posete Evropske prestonice kulture tokom 2022. godine, jer je Soko uzleteo baš u godini te važne titule. Ponosni smo što se od marta prošle godine prevezlo blizu tri miliona putnika. Sve to zahvaljujući snažnoj državi, koja se razvija, ulaže, gradi i ide munjevito brzo napred. Uz mudru politiku i snažno vođstvo predsednika države i vlade, Srbija neguje čelično prijateljstvo sa Narodnom Republikom Kine i susednom Mađarskom. Sada smo još nekoliko vagona udaljeni od Budimpešte. Kada deo pruge do Subotice bude završen, a trebalo bi krajem 2024. godine, i kada mađarski partneri izgrade deonicu 2025. godine, biće potrebno samo par sati za putovanje između Beograda i Budimpešte. Nastavljamo da ulažemo u saobraćajnu infrastrukturu- naveo je gradonačelnik Đurić.



Đu Guođijang, predsedavajući kompanije “China railway international co”, istakao je da je u proteklih godinu dana zainteresovanost putnika bila velika.

- Brza, moderna i pogodna pruga je u značajnoj meri poboljšala uslove putovanja srpskog stanovništva, unapredila ekonomski i društveni razvoj severnog dela Srbije. Praksa je pokazala da je deonica Beograd-Novi Sad izgrađena sa modernom tehnologijom, pouzdanim inženjerskim kvalitetom i donela ekonomske i društvene dobrobiti. Postizanje ovih dostignuća proisteklo je iz velike pažnje rukovodstva Kine i Srbije, i veoma snažne podrške srpskog naroda- istakao je Guođijang.

Ana Brnabić, predsednica Vlade Republike Srbije, navela je da za nju pre godinu dana nije otvorena samo deonica Beograd- Novi Sad brze pruge, već je obeležena prekretnica u daljem razvoju naše zemlje.

- Danas znamo da možemo i idemo dalje. Danas znamo da ćemo izgraditi deonicu do granice s Mađarskom i da ćemo putovati i do Budimpešte. Modernizacija pruge do granice sa Crnom Gorom, do Italije i Austrije, preko brze pruge Beograd- Zagreb, više nije san. Zbgo toga je današnji dan pre godinu dana bio važan i vredan da danas bude ponovo obeležen. Najčešće sam čula komentar ljudi, koji su se vozili, “Kao da nisam u Srbiji”. A jesmo u Srbiji, ali to je nova Srbija, jača i modernija, na koju se polako navikavamo i postavljamo nove lestvice- rekla je premijerka.

Igor Mirović, predsednik Pokrajinske Vlade Vojvodine, napomenuo je da postoji čelično prijateljstvo između Srbije i Kine, a da su mu impuls dali predsednici ove dve države.

- Uveren sam da smo, posebno mi u Vojvodini, ponosni da već krajem 2024. svedočimo razvoju prijateljstva dve države na izuzetnim osnovama, koje mogu biti primer za saradnju drugim državama u svim krajevima sveta- reči su Mirovića.