Đaci će teže dolaziti do dvojke? Predlog direktora na stolu, ovo bi mogao biti nov uslov za prolaznu ocenu

Ukoliko se ovaj predlog usvoji postavlja se pitanje da li bi doprineo većem broju nedovoljnih ocena na polugodištu.

Upravni odbor Društva direktora škola Srbije je na sednici Upravnog odbora, održanoj 18. januara 2023. godine u Beogradu koji je okupio 142 direktora vrtića, osnovnih i srednjih škola iz cele zemlje, usvojio šest dokumenata u formi predloga koji su predati Ministarstvu prosvete na razmatranje. Između ostalog, jedan od predloga tiče se i Pravilnika o ocenjivanju, a ideja je da se aritmetička sredina za ocenu dovoljan (2) pomeri na 1,75 umesto dosadašnjih 1,50.

Kako je obrazložio predsednik Upravnog odbora Društva direktora škola Srbije Ivan Ružičić učeniku je dovoljno da kod jedne provere znanja bilo kojom tehnikom dobije ocenu 3 ili 4 i tada mu sve ocene mogu biti nedovoljne i on će imati uslov za ocenu dovoljan (2). Tako ovaj sistem neke učenike podstiče na kampanjski rad i oni ne uče kontinuirano, što nije dobra vaspitna i pedagoška praksa.

Takođe, veliki je raspon ocena koje se u elektronskom dnevniku pokazuju na dve decimale, a svode se na istu ocenu. Tako, na primer 1,66 i 2,33 ili 2,66 i 3,33 ili 3,66 o 4,33 su ista ocena, 2, 3, odnosno 4, zaključili su direktori škola i vrtića na sednici.

U smislu prevazilaženja ovog problema i da bi svaki odgovor učenika imao podjednak pedagoški značaj predlog ovog udruženja je da se u Pravilniku o ocenjivanju predvidi da za učenika čija je najčešća ocena u nizu nedovoljan (1) uslov za izvođenje ocene dovoljan (2), bude aritmetička sredina 1,75.

Direktori škola Srbije dodaju da možda treba razmišljati i o tome da se zaključne ocene izvode sa dve decimale, a ne da se zaključuju na cele ocene od 2 do 5 i objašnjavaju da bi takav princip sigurno doprineo objektivnijem uspehu učenika i na pravi način bi se vrednovao rad učenika i njihovo ispunjenje ciljeva nastavnih programa.

- Đaci su počeli da uče za ocenu, a ne za znanje. Nije koretno da neko sa prosekom 1,5 i 2,33 ima istu ocenu, zbog toga bi trebalo uzeti u razmatranje uovaj predlog. Međutim, ovakvo ponašanje učenika je razumljivo, jer pojedini gimnazijalci imaju po 18 predmeta i kako onda da očekujemo od njih da svaki predmet uče sa razumevanjem kada za to i nemaju vremena, znači treba da se uradi nešto po tom pitanju - naveo je za naš portal Ružičić.

Ukoliko se ovaj predlog usvoji postavlja se pitanje da li bi doprineo većem broju nedovoljnih ocena na polugodištu. Ipak, naš sagovornik tvrdi da se deca lako prilagode postavljenim kriterijumima i da ih je samo potrebno motivisati za veću ocenu.

- Ne bi postojao veći broj učenika sa nedovoljnom ocenom na polugodištu jer će deca slediti zahteve koje im postavite. Ako im kažete potrebno je da dostignete 1,75 za dvojku, oni će to ispuniti. Kada biste im rekli potrebno je da imate odličan uspeh da biste prošli, i to bi dostigli. Samo je bitno da imaju u glavi kakvi su kriterijumi i da ih podstičemo da budu bolji - dodaje on.

Sa druge strane, nastavnici često i popuste na kraju polugodišta kako ne bi oštetili učenike i kvarili im prosek, te dolazi i do poklanjanja ocena. Ružičić tvrdi da ovaj postupak ne donosi ništa loše ukoliko se upražnjava umereno i uz saglasnost drugih nastavnika na veću.

- To nije klasično pokalanjanje. U redu je motivisati učenika i nekada ga malo pogurati, kako bi sledeći put bio bolji. To "poklanjanje" je rezultat dogovora nastavnika na veću i niko tu ne radi ništa loše. Ako učeniku fali jedna ocena za odličan uspeh, treba mu pomoći bitno je da se to ne radi previše često - napominje on.

"Treba da se fokusiramo na dobre đake"

Predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika, Jasna Janković napominje da je uzimanje aritmetičke sredine za zaključnu ocenu uređeno zakonom, te ako bi se ovaj predlog usvojio zakon bi morao da se koriguje.

- Ja sam pristalica toga da se ne bavimo stalno lošim đacima, nego da se bavimo dobrim đacima. Što se mene tiče treba ustnoviti da trojka, četvorka i petica budu svuda iste. Ne na jednom mestu da bude trojka, a na drugom petica. Suviše dugo smo se bavili lošim đacima i to nas je dovelo gde smo sada - napominje ona.

Podsetimo, pravilnikom o ocenjivanju u srednjem obrazovanju je, predviđeno da se đaku može zaključiti dvojka ako je aritmetička sredina svih pojedinačnih ocena od 1,50 do 2,49.