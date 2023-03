Od ukupno 12.500 pregledanih žena, njih 35 čulo je lošu vest: Pregled je kratak i bezbolan, a spasava život

Otkriven na vreme, rak je izlečiv. Na nacionalni dan borbe protiv raka dojke statistika pokazuje da u Srbiji godišnje skoro 5.000 žena dobije dijagnozu raka dojke, a bolest odnese 1.600 života. Na Kalemegdanu je postavljen mobilni mamograf tokom celog meseca, a pregledi uz prethodno zakazivanje obavljaju se svakog dana od 9-19 časova.

Najbolji način da se rak dojke otkrije n a vreme su preventivni pregledi dojke. Kada se otkrije na vreme, rak dojke izlečiv je u više od 90 odsto slučajeva.

"Mi smo veoma zadovoljni. Do sada je pregledano 785 žena ovde na Kalemegdanu, ali je interesovanje daleko veće i do danas smo primili zakazivanje pregleda za 1.700 žena. Zbog zainteresovanosti svih naših sugrađanki ostavićemo telefone otvorenim i sutra i prekosutra. Očekujemo da ćemo do tada popuniti sve termine zaključno sa 13. aprilom", rekla je za Javni servis Srbije profesorka Verica Jovanović.

Samo prošle godine u Beogradu je pregledano 4.500 žena mobilnim mamografom. Radom mobilnog mamografa u Srbiji je pregledano 12.500 žena.

"U Beogradu je oko 200 žena poslato na dalju dijagnostiku, a od ukupno 12.500 pregledanih žena karcinom dojke je potvrđen kod 35. Rak dojke je bolest koja se može rano otkriti i upravo na današnji dan podsećamo sve žene da je neophodno uraditi mamografiju u određenoj životnoj dobi", poručila je Jovanovićeva.

Za pregled je dovoljno doneti neki od ličnih dokumenata pout lične karte ili zdravstvene knjižice. Sam pregled traje kratko i bezbolan je, radi se o rengenskom snimku obe dojke.

"Potrebno je da ste u životnoj dobi od 45 do 69 godina i da u poslednje dve godine niste uradili mamografiju. Uradite mamografiju, to je poruka za dame", naglasila je profesorka Jovanović.