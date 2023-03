U nedelju uveče sa severozapada se u sklopu ciklona očekuje prodor hladnog fronta, uz jače zahlađenje, pa će uz kišu i pljuskove vetar biti u skretanju na veoma jak severozapadni.

Nakon zahlađenja sa padavinama i vrlo jakim vetrom, u Srbiji se od sutra očekuje otopljenje, ali novo zahlađenje sa padavinama je na vidiku već na početku aprila, a temperature će biti znatno ispod proseka.

Sve više jača uticaj anticklona i vazdušni pritisak je u osetnijem porastu, pa sledi stabilizacija vremena.

Noć pred nama biće vrlo hladna, u većini predela vedra, ponegde i umerena oblačna. U sredu ujutro u većem delu Srbije očekuje se slab, ponegde i umeren mraz. Mraz će biti jači u predelima sa vedrim vremenom, zbog većeg izračivanja, odnosno hlađenja atmosfere.

Jutarnja temperatura biće od minus pet do jedan, a na višim planinama i do -10°C, na Pešteru lokalno i niže. Slab mraz očekuje se i na području Beograda uz minimalne temperature od -2 do 0°C.

Tokom dana očekuje se toplije i biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura biće od 10 do 14°C, u Beogradu do 12.

U četvrtak i petak očekuje se znatno toplije, uz priliv toplije vazdušne mase sa jugozapada i sa Mediterana. U većem delu Srbije biće promenljivo oblačno, tek ponegde sa slabom kišom, a više padavina očekuje se u petak posle podne i uveče na severu Srbije.

Vetar će biti u skretanju na jugozapadni i biće u pojačanju. Maksimalna temperatura biće u četvrtak od 16 do 20 stepeni, a petak će biti najtopliji dan u Srbiji, uz maksimalne temperatura od 19 do 23°°C, u Beogradu do 22°C.

Srbija će tokom vikenda biti pod uticajem ciklona sa centralnog Mediterana i Jadrana i nalaziće se u toplom sektoru. Očekuje se umereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz jugozapadni vetar.

U nedelju uveče sa severozapada se u sklopu ciklona očekuje prodor hladnog fronta, uz jače zahlađenje, pa će uz kišu i pljuskove vetar biti u skretanju na veoma jak severozapadni. Povremeno se očekuju i olujni udari, a sa severa će preko Panonske nizije uslediti prodor vrlo hladne vazdušne mase.

Tokom noći kiša će na planinama preći u sneg.

Početkom sledeće sedmice Srbija će prema trenutnim prognozama biti u hladnom sektoru ciklona, uz dalji priliv hladne vazdušne mase sa severa. Na severu će biti uglavnom suvo, a u ostalim predelima oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, dok će uslova za susnežicu biti ponegde i u nižim predelima.

Maksimalna temperatura biće od tri na jugu do devet stepeni na severu Srbije, u Beogradu do sedam stepeni. Osećaj hladnoće povećavaće pojačan severozapadni vetar.

Prema trenutnim prognozama stabilizacija vremena i porast temperatura očekuje se posle 8. aprila.

Autor: