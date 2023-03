Posle kiše i snega, stiže proleće sa temperaturom od 24 stepena: Ovaj dan biće najtopliji u sedmici

Samo nekoliko dana dele nas od aprila, a vreme i dalje nastavlja da nas iznenađuje i to u vidu naglih oscilacija. Već od danas nam stiže otopljenje, a naredni dani doneće nam prolećno vreme. Petak će biti najtopliji dan u sedmici, temperatura i do 24 stepena.

Početak ove sedmice doneo nam je jako zahlađenje sa kišom i snegom, a jučerašnji dan doneo je i pljuskove snega i krupe, ponegde i grmljavinu. Olujni severozapadni vetar imao je udare i preko 80 km/h, pri čemu je pričinio i materijalnu štetu, a vetar je odgovoran i za lančani sudar, koji se juče dogodio kod Subotice.

Današnje jutro u većem delu Srbije osvanulo je vedro, a nebo bez oblaka bilo je idealno za veće izračivanje atmosfere, odnosno hlađenje, pa je u mnogim predelima zabeležen mraz. Minimalna temperatura kretala se od -5 do 0 stepeni, dok je na Kopaoniku bilo čak -11 stepeni.

Već danas očekuje nas otopljenje. Očekuje se sunčani intervali, a maksimalna temperatura biće od 10 do 14 stepeni, u Beogradu do 12 stepeni.

Srbija će tokom četvrtka i petka biti pod uticajem nešto povišenog vazdušnog pritiska, pa će vreme biti stabilnije, dok će se na visini prostirati termički greben i u sklopu njega očekuje se priliv tople vazdušne mase sa jugozapada i sa Mediterana.

U Srbiji će u četvrtak i petak biti promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. U četvrtak ujutro na krajnjem jugoistoku Srbije biće oblačnije, ponegde sa slabim snegom, dok se tokom noći slaba kiša očekuje na severu Srbije i to uglavnom na području Vojvodine.

Jutarnja temperatura biće od -2 stepena na jugu i jugoistoku do 5 stepeni na severu Srbije i u Beogradu, a maksimalna dnevna od 15 do 20 stepeni , u Beogradu do 19 stepeni.

Zbog opasnosti od mraza, na jugu i jugoistoku Srbije preporučuje se adekvatna mere zaštite po poljoprivredne i ratarske kulture, naročito po procvetalo voće.

U petak će biti još toplije. Zbog izraženijeg južnog strujanja očekuju se i znatno toplija jutra. Maksimalna temperatura biće od 18 do 24 stepena, u Beogradu do 22.

I tokom četvrtka i tokom petka duvaće umeren do pojačan južni i jugozapadni vetar.

U petak se očekuje pad vazdušnog pritiska i pojačanje južnog vetra i to će biti uvod u promenu vremena.

Tokom vikenda se preko centralne Evrope očekuje premeštanje ciklona. U sklopu ciklona očekuje se i premeštanje hladnog fronta i on će već u petak uveče stići do severa, a u subotu i do ostalih predela Srbije.

U petak uveče u severnim, a u subotu i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz skretanje vetra na jak severozaapdni.

Ovog puta hladni front neće biti izražen po drastičnom padu temperature kao prethodni put, već po pojačanom vetru i prolaznim padavinama.

Maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 15 do 20 stepeni.

Lepa vest je da će u nedelju biti suvo i uglavnom pretežno sunčano. Ipak, krajem dana i tokom noći stiže novo naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a sledeće sedmice očekuje i nas jako zahlađenje, pa se susnežica i sneg očekuju ponegde i u nižim predelima Srbije, uz drastičan pad temperature vazduha.