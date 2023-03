Srbija i Mađarska imaće nove zajedničke projekte na Dunavu i ubrzati kamione na granici

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić sastao se danas u Budimpešti sa predsednikom mađarske Privredne komore za Zapadni Balkan Atilom Galambašem, a na sastanku je razmatran srpsko-mađarski sporazum u okviru kojeg je Mađarska obezbedila za projekte u Srbiji 80 miliona evra.

Najavili su da će kandidovati nove zajedničke projekte, a pre svega na Dunavu i da će dve komore raditi na tome da se se ubrza prelaz kamiona preko granice.

Vesić je rekao za Tanjug posle sastanka, u ambasadi Srbije u Budimpešti, da Mađarska pomaže sa 80 miliona evra realizaciju projekata u oblasti infratrukture i zaštite životne sredine u Srbiji.

“Razgovarali smo o tome kako je do sada sprovođen sporazum i da je bilo dosta problema i dogovorili se kako ćemo ubuduće realizovati sporazum, kako bi mogli da pričamo o novim sporazumima. Važno je da se po ovom sporazumu trenutno završavaju projekti za izmuljavanje dva jezera, jedno je Međuvršje, a drugo Bubanj. Radi se i projektovanje kanliazacije u Lebanu sa prečistačem sa preoradu otpadnih voda", naveo je Vesić.

Najavio je da će u narednih nekoliko nedelja biti zakazana sednica radne grupe koja će definisati nove projekte koji će se raditi u okviru zajedničkog sporazuma.

“Na sednici dve vlade koja se očekuje u narednom periodu biće produžen ovaj sporazum i dogovorićemo se kako će se finansirati projekti. Kandidovali smo i neke nove zajedničke projekte, pre svega na Dunavu, koji bi mogli da uđu u međudržavni sporazum. Razgovarali smo i kako da dve komore, srpska i mađarska, utiču više na to da naši kamioni koji ulaze u Mađarsku prolaze brže graničnu kontrolu", naveo je on.

Kako kaže, ideja je da se napravi razmena podataka, prilikom pravljanje neke vrste e-tovarnog lista kako bi naši kamioni koji ulaze u Mađarsku samo skeniranjem bar koda mogli da prolaze bez dodatne provere i dokumentacije.

To će biti deo priče o novim zajedničkim integrisanim prelazima koji treba da omoguće da kamioni prolaze brže, dodao je Vesić.

Izrazio je očekivanje da će dve zemlje dati novi impuls u sprovođenju sprsko - mađarskog sporazuma.

“Zahvalni smo Mađarskoj koja je odvojila 80 miliona evra za projekte u Srbiji, i to samo za projektovanje. Žao mi je što to nije išlo brže, jer ako neko hoće da vam pomogne, treba da se potrudite da se to i dogodi. Krenućemo u realizaciju ovih projekata koji su dokaz prijateljstva Mađarske i Srbije", naveo je Vesić na kraju dvodnevne posete Budimpešti.

