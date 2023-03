Lisica ponovo prošetala Novim Sadom: Drugi slučaj opake zaraze, jednu stvar nikako ne treba raditi

U Sremu je pre 4 dana potvrđen drugi slučaj zaraze multi-lokularnog ehino-kokusa, koji se prenosi preko zemljišta kontaminiranog lisičijim parazitom. Istovremeno, pre nekoliko dana, građani su snimili lisicu kako šeta u blizini jednog novosadskog tržnog centra.

Iako biolozi uveravaju u to da takozvane urbane lisice nisu opasne po čoveka, deo javnosti je iskazao zabrinutost. Razloga za brigu nema, poručuju stručnjaci, ali opreznost treba povećati.

Širenje gradova i uništavanje prirodnih staništa divljih životinja dovelo je do njihovog prilagođavanja urbanim uslovima života, kaže biolog prof. dr Olivera Bijelić Čabrilo, dodajući da kategorija urbanih lisica odavno postoji u svetu.

- Ono što bi normalno našla u prirodi a to su hrana, mesto za sakrivanje i mesto za uzgoj mladunaca, znači mi smo joj to uskratili ona to mora negde da nađe, a u gradovima ima i jednog i drugog - kaže Čabrilo i uverava u to da razloga za brigu nema, ali da lisicama ne treba prilaziti.

Lisica je divlja životinja znači ako se oseti ugroženom ona će se braniti. Znači neće napasti nego će se braniti! Ne treba joj prilaziti, ni slučajno pokušati da se mazi ili slično, to nije kućni ljubimac, ne treba je hraniti one se same dovoljno snalaze.

- Lisica će se vrlo retko odlučiti da priđe čoveku, ako to pak učini, velika je verovatnoća da se radi o lisici zaraženoj besnilom - kaže profesor Medicinskog fakulteta Dušan Lalošević, no direktan kontakt sa životinjom, nije najveća opasnost.

Opasan je kontakt sa zemljištem koje svojim izmetom kontaminiraju životinje, ne samo divje, već i psi lutalice. Dakle ta veza urbane i divlje prirode sada se izgubila i te bolesti postoje i evo nažalost mi ih registrujemo.

Izbegavanjem kontakta, ličnom higijenom, kao i brigom o kućnim ljubimcima, opasnost od zaraze svodi se na minimum.

Susreti sa takozvanim urbanim lisicama biće sve češći, kažu stručnjaci, jer su se one prosto prilagodile životu u gradu. Na tu činjenicu i mi treba da se priviknemo ali i da počnemo da razmišljamo u smeru prevencije i zaštite, budući da trenutno u gradu ne postoji specijalizovana služba kojoj građani mogu da se obrate ukoliko se u svom dvorištu ili neposrednoj okolini susretnu sa lisicom.