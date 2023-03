PONOVO ZAHLAĐENJE! Novi ciklon doneće sneg čak i u gradovima, ne samo na planinama

Početkom sledeće sedmice preko našeg područja vrlo brzo će se premeštati novi ciklon i on će već u nedelju uveče i tokom ponedeljka doneti jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Zahlađenje koje se očekuje početkom sledeće sedmice, biće oštrije nego što su pokazivale prve prognoze, a po svemu sudeći, sa sankanjem nismo završili, jer se beli pokrivač osim na planinama, može formirati i u gradovima.

Nakon jutrašnjeg mraza, u Srbiji je danas toplije, a i vetar je oslabio.

Srbija će tokom četvrtka i petka biti pod uticajem nešto povišenog vazdušnog pritiska, pa će vreme biti stabilnije, dok će se na visini prostirati termički greben i u sklopu njega očekuje se priliv tople vazdušne mase sa jugozapada i sa Mediterana.

Očekuje se promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. U četvrtak ujutro na krajnjem jugoistoku Srbije biće oblačnije, ponegde sa slabim snegom, dok se tokom noći slaba kiša očekuje na severu Srbije i to uglavnom na području Vojvodine.

Jutarnja temperatura biće od -2°C na jugu i jugoistoku do 5°C na severu Srbije i u Beogradu, a maksimalna dnevna od 15 do 20°C, u Beogradu do 19°C.

Petak će biti najtopliji dan u sedmici. Očekuje se promenljivo oblačno i veoma toplo, uz jugozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 18 do 24°C, u Beogradu do 22°C.

Tokom vikenda se preko centralne Evrope očekuje premeštanje ciklona. U sklopu ciklona očekuje se i premeštanje hladnog fronta i on će već u petak uveče stići do severa, a u subotu i do ostalih predela Srbije.

U petak uveče u severnim, a u subotu i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz skretanje vetra na jak severozaapdni.

Ovog puta hladni front neće biti izražen po drastičnom padu temperature kao prethodni put, već po pojačanom vetru i prolaznim padavinama.

Drugog dana vikenda očekuje se sunčano.

Maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 15 do 20 stepeni.

Srbija će u ponedeljak biti u toplom sektoru ciklona, uz temperature preko 15 stepeni, ali vrlo brzo očekuje se prodor hladnog fronta, uz nagli pad temperature vazduha i uz skretanje vetra na jak severozapadni. Već tokom večeri i noći kiša će na planinama preći u sneg.

U utorak i u sredu snažan ciklon nalaziće se istočnije od Srbije, iznad Karpata, tako da se do Srbije očekuje prodor vrlo hladne vazdušne mase sa severa Evrope. Istovremeno, nad Jadranskim morem i našim područjem očekuje se kruženje visinskog ciklona. U svim predelima Srbije padaće kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Uz dalji pad temperature vazduha, susnežica i sneg očekuju se ponegde i u nižim predelima, naročito u južnim, centralnim i zapadnim predelima Srbije, ali i u višim delovima Beograda.

Prema trenutnim prognozama, na planinama bi palo i preko 20 centimetara snega, a zabelelo bi se čak ponegde i u nižim predelima.

Veoma jak severozapadni vetar imaće povremeno i olujne udare, pa se na planinama očekuju smetovi i nanosi.

U utorak krajem dana i u sredu na severu se očekuje razvedravanje. Sredinom sledeće sedmice po prestanku padavina ponovo se očekuje mraz. Sneg i mraz u aprilu bili bi i te kako pogubni po ratarstvo, s obzirim na to da je već tokom marta u više navrata bilo mraza u jutarnjim časovima.

Sredinom sledeće sedmice očekuje se snažno jačanje anticiklona sa Atlantika, pa se u drugoj polovini sedmice očekuje stabilizacija vremena.