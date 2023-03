OVO JE ZA RUBRIKU 'VEROVALI ILI NE' Najbizarnija iskustva Srba tokom vožnje taksijem: Mreže se usijale zbog komentara i ispovesti - HIT!

Taksi prevoz se smatra jednim od najlakših i najudobnijih načina da sa jedne lokacije dođemo do druge. Međutim priče iz taksija, znaju biti jedne od neuobičajenih iskustava koje mogu zadesiti kako putnike, tako i same vozače.

Poučenim tim iskustvom, korisnik "Redita" pod imenom "Egzarh" postavio je pitanje na ovoj društvenoj mreži šta je ono što je najgore/ najčudnije što se drugima desilo tokom vožnje u taksiju.

"Bilo da je preterano lucksti vozač, automobil u kvaru, ili nešto treće... Lično sam svedočio nekoliko neobičnih epizoda, ali zanima me kakva su vaša iskustva" napisao je on, čime je pokrenuo pravu lavinu komentara u kojima su drugu korisnici podelili svoja iskustva.

Jedan korisnik se odmah nadovezao i napisao.

"Niš - žena vozi, ima Gugl mapu na grčkom jeziku. Pitam je zašto joj mape na stranom jeziku kaže da je profesorka helenistike", stoji u komentaru ispod ove objave.



A onda su počele da se nizaju prave dogodovstine u komentarima.

"Vraćamo se iz grada drug i ja, 4 ujutru, obojica ušikani. Sedim napred jer sam prisebniji a drug sedi pozadi na sredini i sve vreme ćuti i dremka. Taksista i ja komentarišemo svest o ekologiji u našem narodu jer je iz auta ispred izletela prazna paklica cigara, u jednom momentu drugar se uključuje, izbacuje glavu između sedišta, kaže "sto*a je*em im ma*er" i baca obimnu peglu po šoferci, instrument tabli, telefonu koji je na punjaču, menjaču... Lik besan, vadi držalicu za sekiru ispod sedišta, izbacuje nas i zove kolegu da ga vozi kući. Naravno, sutradan smo mu platili komplet pranje 4.000 dinara", glasio je komentar.

Bilo je i onih koji su vožnju dobili za džabe.

"2016. godine išao na teoretski ispit za vozačku, imao samo 1.000 dinara, ništa sitno, kroz priču kažem taksisti da danas polažem jer jelte, vozi me čovek do autoškole, trebalo mu je oko 250-300 dinara za vožnju, ja mu dajem 1.000, kaže on da nema kusur, ne moram ništa da platim i poželi mi sreću na ispitu. Položio sam iz prve. Živ bio taksisto, nadam se da si dobro!", napisao je srećan dobitnik besplatne vožnje.

Neki su se tokom vožnje čak i molili za svoj život.

"Taksista je izvadio svoj nož da mi pokaže da se pohvali kako on to uvek ima u vratima, jer nikad ne znaš šta će biti sa ljudima i kakvi su. Naravno, u potpunosti odgovara tipu taksiste, star razvaljen i prljav auto, 47 ikona svuda rasporedjenih, ogromna krstača oko retrovizora, majica bez rukava, peškir oko vrata i crne brze naočare za sunce na glavi", glasio je komentar jedne korisnice.

Na njene reči neprijatnim iskustvom, nadovezala se još jedna devojka.

"Išla sam taksijem na posao, i u Gandijevoj, ajde da kažem uleteo je jedan čovek sa džipom, ali nije bilo opasno ili džibersko uletanje. Taksista je ostao u traci pored, i iznervirao se i počeo da psuje dok smo išli paralelno sa njim. Onda je odjednom naglo volanom otišao u desno kao da ga udari, ja se prepala, još sam sedela sa desne strane, bilo je za dlaku. Ja sam mu rekla da tako opasne i nasilne stvari da ne radi dok je mušterija u kolima i kako je bilo nerazumno da to uradi, i da sam se uplašila. On je počeo nešto da psuje opet, ali se ućutao. Posle se izvinjavao što je nervozan.", glasili su malo dramatričniji komentari.

A bilo je i onih koji nisu ni uspeli da sednu u taksi i da se odvezu na željenu lokaciju.

"Taksista u Turskoj odbio da nas vozi jer smo Srbi (znam kako zvuči ali stvarno jeste zbog toga), a onda išao od taksiste do taksiste i njih ubeđivao da nas ne voze. Na kraju idemo mi peške sat vremena do hotela, kad prolazi taj isti taksista, sa drugim mušterijama nekim. Drugar popizdeo psovao ga, možda i gađao nečim. Izlaze i on i mušterije na sred ulice da nas jure. I tako zamalo da nas pobije neki random taksista u Turskoj" , naveo je jedan od korisnika svoj neprijatni primer.

Na kraju oglasio se i momak čija devojka je navodno uspela na dobije novac zbog pretrpljenog straha i povreda usled bizarne situacije u koju je upala sa taksi vozilom.

"Nije se desilo tokom vožnje, jer nismo ni započeli vožnju. Ulazimo bivša i ja u taksi, a napolju duvao neki jak vetar i devojka kako je krenula da zatvori vrata od onog vetra je malo jače zalupila, i tu kreće haos, ovaj počinje da divlja sto je zalupila vratima iako se lepo izvinila. Taksista nastavlja izbacuje nas napolje, a bivša nastavlja da se raspravlja sa njim, opšti haos! Na kraju izlazimo iz taksija i ona zatvara vrata, lik odmah na gas i pređe joj preko prstiju, sreća pa je nosila martinke sa bruksom nije joj bilo ništa. Naravno pala zešća prijava, čak je dobila pare kad ga je tužila jer je imala snimak sa kamere što je bila pored" - bili su opisi ovih navodno odigranih situacija.

