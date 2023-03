Sa EIB potpisan grant od 175 miliona evra, druga tranša za brzu prugu Beograd - Niš

Vlada Srbije i Evropska investiciona banka danas su potpisali ugovor o dodeli bespovratnih 175 miliona evra, drugu tranšu evropskog granta od ukupno 600 miliona evra za izgradnju brze pruge od Beograda do Niša.

Dokument su, u prisustvu premijerke Ane Brnabić i šefa delegacije EU Emanuelea Žiofrea, potpisali potpredsednica Evropske investicione banke Liliana Pavlova, ministar građevinarstva Goran Vesić i ministarka za evropske integracije Tanja Miščević, kao i generalni direktor Infrastrukture železnice Srbije Nebojša Šurlan.

Za ovaj ključni infrastrukturni projekat u Srbiji ranije je dodeljen grant od 265 miliona evra.



Predstavnici EIB rekli su da je ukupna podrška za ovu infrastrukturnu investiciju 1,1 milijardi evra, od čega je 550 miliona već potpisano.

Potpisivanju je prethodio sastanak predstavnika EIB-a sa premijerkom Brnabić i ministrima Vesićem i Miščevićevom, kao i ministarkom zdravlja Danicom Grujičić.



Ministar Vesić zahvalio je na podršci na razvoju projekata u železnici i istakao da se železnice u Srbiji ubrzano menjaju.

Naveo je da se posle brze pruge do Novog Sada gradi i takva pruga do Subotice, te da sada počinje izgradnja 228 kilometara brze pruge do Niša, te da očekuje da će u budućnosti biti građena brza pruga do Preševa.

On je najavio srpsko mađarsku inicijativu ka predstavnicima Bugarske, Grčke, Turske, Albanije i Severne Makedonije, za sastanak na temu nastavka projekta brzih pruga i ka tim državama.



“Tako bi te pruge stavili u evropsku funkciju, jer imaju smisla samo ako se protežu duž čitavog kontinenta", rekao je Vesić nakon potpisivanja sporazuma.

Očekuje da to bude uz prisustvo evropskih partnera i potencijalnih kreditora.

Vesić je podsetio na više projekata u železnici koje EU finansira u Srbiji i rekao da će Srbija biti spremna da im ponudi projekte za razvoj pet regionalnih pruga.



Potpredsednica EIB-a Lilijana Pavlova je ocenila da se radi o podršci na realizaciji ključne strateške investicije.

“Verujemo da je investiranje u novu, modernu, brzu prugu koja će manje zagadjivati od ključne važnosti za Srbiju, region i EU. Ona će omogući ti bolje veze medju ljudima regiona i bolje mogućnosti za transport robe“, rekla je ona.

Podsetila je da je EIB godinama izuzetno aktivna na Zapadnom Balkanu i do sada je obezbedila 7, 2 milijarde evra podržavajući ekonomiju regiona i najavila da će biti nastavljeno sa proširenjem saradnje.

Žiofre je rekao da je investicija u tu prugu veliki program pokrenut pre 30 dana koji podržava EU te da je njegova vrednosti preko milijarde evra.



“Sada pravimo drugi korak sa potpisivanjem novog sporazuma o grantu od 175 miliona evra što će učiniti da se ovaj projekat pomeri napred", rekao je on.

Podsetio je da će umesto sadašnjih šest sati, kada bude nova pruga, putovanje trajati 100 minuta.

“To će biti velika korist za građane, benefit za ekonomiju Niša i okolnih oblasti, transport robe biće brži, a deo je i većeg projekta povezivanja Srbije sa evropskom infrastrukturom. Važan je korak da Srbija bude bliža EU", rekao je on.

Miščević je istakla da je posao Vlade Srbije da u partnerstvu sa EU budu urađeno ono što donosi najviše koristi građanima.

“Železnica nije jedina tema naših razgovora. Sa EIB i EU, koja je partner unapređivanju našeg života, razgovaramo o tome kako na najbolji način da opremimo kliničke centre i završimo sa njihovim rekonstrukcijama, kako da pomognemo izgradnju novih kapaciteta kada je reč o upotrebi novih tehnologije, te kako da se istraživanje i razvoj potpomognu značajnijim sredstvima", rekla je ona.

Dodala je da je tema razgovora sa evropskim partnerima i dalji razvoj dualnog obrazovanje.

“Ta pomoć i podrška su nemerljiva korist koju imamo da bi smo jednostavnije mogli da putujemo, radimo, nalazimo mesto za sebe koje će nam obezbediti i bolji standard i napredovanje, ali i bolje uslove za lečenje i zdravstvenu preventivu", poručila je ona.

Posle potpisivanja sporazuma, predstavnici EIB-a razgovore su nastavili sa ministrom Vesićem.