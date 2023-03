DANAS OBLAČNO, ALI TOPLO! Maksimalna temperatura do 23 stepena: U ovom delu dana očekuju se kiša i pljuskovi!

Jutarnja temperatura biće 12°C, maksimalna dnevna 20°C.

U Srbiji u petak promenljivo oblačno i toplo vreme, u toku ranog jutra na severoistoku sa slabom kišom.

Duvaće umeren do pojačan jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 3°C na jugu do 12°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 18 do 23°C.

U toku noći na severu Srbije očekuju se kiša i pljuskovi.

U Beogradu u petak promenljivo oblačno i toplo, ujutro sa slabom kišom. U toku noći jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

Duvaće umeren do pojačan jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura 12°C, maksimalna dnevna 20°C.

