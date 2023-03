Spektakl posvećen STOGODIŠNJICI Novosadskog sajma. Dobošari, vatromet, glumci nas proveli kroz vek. A ovo su poruke čelnika Novog Sada i Sajma (FOTO)

Čak 1923. godine, na temeljima futoških i novosadskih vašara, nastao je nadaleko čuveni Novosadski sajam. Gotovo da ne postoji osoba u zemlji ili regionu koja nije čula za ovu instituciju koja je sinoć proslavila vek postojanja, pod sloganom “zauVek”.

Pozdravnu reč uputio je Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma, istakavši da sajamska kuća slavi s ponosom jedan vek postojanja.

-Naša osnovna delatnost već sto godina je privredna diplomatija. Tu misiju razumeli su vizionari koji su daleke 1923. godine dali inicijativu i formirali akcionarsko društvo, koje je planski i kontinuirano priređivalo sajmove. Privrednici, političari i elita onog vremena, stvari su brend čija je vrednost preživela osam država i koji je ostao konstanta. Novosadski sajam je dobro organizovana pozornica na kojoj nastupaju dobre poznate kompanije i poslovni ljudi iz celog sveta. Tržište nam nameće brzinu i naš zadatak je da se prilagodimo. Privredna diplomatija ostaje naša misija, a mi ostajemo alat domaće privrede u cilju njene kvalitetne i konstantne promocije. Novosadski sajam jeste, i biće, poluga razvoja grada, Vojvodine i Srbije, i time ispunjava svoju misiju.

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić podsetio je prisutne da je Srpska Atina stekla pravo da organizuje zemaljske vašare kada je dobio status slobodne kraljevske varoši 1748. godine.

-Novi Sad danas obeležava čitav vek tradicije sajamskih priredbi, a ujedno započinje i novi vek razvoja jedne od najperspektinijih grana privrede u našem gradu. Naš grad je pozicioniran tako da bude snažan centar sajamske privrede. Prva novosadska izložba, sad već davne 1923. godine, smatra se prvom zvaničnom u istoriji Novosadskog sajma. Sajam se zadržao u gradu u kojem je i ponikao i postao njegov neraskidivi deo. On se održava čitav jedan vek na ponos i zadovoljstvo svih nas Novosađana, a mi najbolje znamo koliko nam on znači. Sajam ima nemerljivu ulogu za privredu naše države i grad, ali je i ambasador našeg grada jer posveti pronosi njegovo ime. Takođe, znaju to Novosađani. On u nama budi emocije i evocira emocije na detinjstvo. Već sto godina Sajam je generator i inovacija i prijateljstva, poslovanja, svet u malom- istakao je prvi čovek Novog Sada.

Bogat program obeležio je film “100 godina Novosadskog sajma”, u kojem su svoj doprinos dali pisac Pero Zubac, ministar odbrane Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić i Slobodan Cvetković, generalni direktor Sajma. Predstavu “100 godina Sajma” odigrali su mladi glumci iz ansambla Srpskog narodnog pozorišta, a prisutni su mogli da uživaju i u muzici Zrenjaninske filharmonije. Za kraj svečanosti upriličen je veličanstven vatromet.

