Na Pravni fakultet i dalje sa prijemnim ispitom, državna matura od 2024. godine

Ove godine Pravni fakultet će imati prijemni ispit kao i do sada, a do promena i ukidanja tog ispita doći će posle uvođenja državne mature što je najavljeno za sledeću godinu, poručeno je danas sa tog državnog fakulteta.

"Ove godine Pravni fakultet će imati prijemni ispit kao i do sada, organizujemo pripremnu nastavu u maju, a budući studenti mogu da se pripremaju i preko priručnika koji je dostupan na fakultetu", rekao je prodekan za nastavu Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta Bojan Milisavljević.

Dodao je da se promene očekuju posle uvođenja državne mature koju Ministarstvo prosvete najavljuje za 2024. godinu.

"Ove godine će biti prijemni ispit kod nas. Već naredne godine očekuju se promene kako je to najavljeno, i kako smo mi na sajtu Pravnog fakulteta istakli, a to je da se očekuje uvođenje državne mature kao jedinstvenog ispita na nivou cele Srbije", rekao je on.

Podsetio je da je projekat državne mature u nadležnosti Ministarstva prosvete, te da su neka akta doneta, a neka se očekuju.

"Projekat državne mature je već jednom odložen jer je trebalo da počene 2022. godine a sada je zvanično odložena za školsku 2024/25. godinu", rekao je on.

Naveo je da je do sada bilo dva pilot projekta državne mature, te da bi ove godine odnosno za oko mesec dana, trebalo da bude organizovana probna državna matura za đake treće godine svih srednjih škola u Srbiji.

"Tu će se videti u realnim uslovima kako funkcioniše državna matura, i biće neka vrsta generalne probe za narednu godinu", rekao je on.

Objasnio je da je Pravni fakultet svoj dopis istakao kao odgovor na dopis Ministarstva kojim su svi fakulteti obavezni da istaknu šemu bodovanja uspeha sa buduće državne mature.

Cilj je da se srednjoškolci i roditelji blagovremeno obaveste o tome kako će izgledati upis sledeće godine i kako će izgledati sama državna matura, naveo je on.

"Pravni fakultet je odlučio da uspeh u školi boduje sa 40 poena, a da uspeh na maturi iz srpskog jezika, matematike i bilo kog izbornog predmeta za koji se opredele maturanti boduje sa po 20 poena", rekao je on.

Podsetio je da će đaci za izborni predmet moći da biraju sa liste na kojoj su fizika, hemija, biologija, istorija, strani jezik i geografija, te da su ju pripremi još tri izborna predmeta, psihogija, filizofija i sociologija, ali je za sada neizvesno hoće li biti među izbornima u 2024. godini.

"Uvođenjem državne mature ne vrši se nikakav prekršaj ni Ustava Srbije, niti Zakona o visokom obrazovanju. Njime se ne narušava autonomija univerziteta jer će ostati vlastan da određuje uslove upisa i vrši sam upis kandidata", rekao je on.

Objasnio je da će kandidati pre polaganja državne mature konkurisati na fakultet koji žele, a posle polaganja državne mature biće određeni jedinstveni dani za upis na sve fakultete u Srbiji.

"Nema liste želja već samo rezultati sa državne mature, a fakultet će sam formirati rang listu, po osnovu interesovanja kandidata koji su konkurisali. Tako što će povući njihov rezultat sa državne mature, računati prethodno školovanje, i napraviti rang listu", rekao je on.

Dodao je da će upis biti organizovani istih dana da bi ravnomerno mogla da se popunjavaju budžetska mesta.

"Za sada je to tri dana upisa. Mislim da za tri dana teško da mogu da se upišu svi đaci u Srbiji. Verovatno će biti neki dan više", rekao je on.

Istakao je da određeni broj fakulteta, kao za sada Artektonski, Fakultet za fizičku kulturu i Univerzitet umetnosti, žele da zadrže dodatni test koji će se zvati test sklonosti.

"To su testovi posebnih znanje ili veština, koji će biti organizovani nakon državne mature i moći će da uračunaju bodovanje sa testova sklonosti u raspon od ukupno 100 poena", rekao je on.

Na tim fakultetima manji će biti maksimumi za ispitne predmete, a rezultati sa testova sklonosti moći će da donesu ukupno do 30 poena.

"Fakultetima je sada prilično jasno šta podrazumeva državna matura i kako će se sprovoditi. Ostaje samo da sačekamo usvajanje podzakonskih akata i vidimo reakciju u vezi sa generalnom probom državne mature", rekao je on i naveo da je sada bitno roditelji i đake blagovremeno upoznati sa državnom maturom.

On je rekao da je Pravni fakultet odlučio da će kandidati moći da biraju bilo koji izborni predmet za državnu maturu i bodovanja.

"Tako smo želeli da pokažemo kako imamo ideju da na Pravni fakultet dođu najbolji đaci sa svih škola u Srbiji, bez obzira koji predmet kao izborni polažu. Time smo hteli da otvorimo vrata svim dobrim đacima", rekao je on.

Pravni fakultet ove godine upisuje 600 budžetskih, a ima dozvola za upis 800 studenata na režimu samofinansiranju.

"Prethodnih godina upisivano je nešto manje od 1.400 studenata. I ove godine očekujemo da taj broj ponovimo i možda upišem i nekog studenta više", zaključio je on.

Govoreći o budućem sistemu državne mature on je naveo da će zahtevati nešto viši tehnički nivou u koordinaciji rada fakulteta u dane upisa te da Ministarstvo prosvete za to priprema softver.

"I do sada bili prilikom upisa fakulteti bili umreženi međusobno, i svakodnevno razmenjivali podatke. Do sada su đaci polagali na nekoliko fakulteta prijemne ispita, što im je bilo jako teško. Situacija će sa državnom maturom biti jednostavnija, neće morati na više mesta da polažu ispite. Samo će polagati tu maturu u svojoj školi i otići na fakultet da se upišu gde su predali dokumenta", objasnio je on.

Naveo je da će fakulteti istog dana morati da znaju za koji se student opredelilo kako bi mogli da pomere mesto na rang listi.

Iako je državna matura planirana za 2024. godinu Milisavljević smatra da je krajnje vreme da se već sada definišu svi uslovi, pa i koji će fakulteti imat testove sklonosti kako bi srednjoškoci i roditelji imali dovoljno vremena da se pripreme.