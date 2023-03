Direktor JGSP 'Novi Sad' Ivan Radojičić jasan: Red vožnje usklađen sa korisnicima, studije od prošle godine pokazale da je leti 30 odsto manje putnika

Ustaljena praksa da se u letnjem režimu redukuje broj vozila javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ na gradskim i prigradskim linijama, jer se u tim periodu mnogi građani prevoze biciklima, električnim trotinetima, motorima i moticikima, bila je povod da ovo preduzeće preteklih dana bukvalno izloži hajci.

Domaćinsko poslovanje i racionalna i opravdana štednja postala je meta kritike, jer sindikalci, sa druge strane ne vide ništa sporno u tome da se leti po gradu voze poluprazni autobusi.

Direktor JGSP „Novi Sad“: Jeftini politički poeni, red vožnje isti kao prošle godine

Ivan Radojičić, direktor JGSP „Novi Sad“, rekao je za novosadsku TV da je reč o ustaljenoj praksi godinama unazad, da se u prolećnom periodu ide sa manjom prevoznom ponudom.

-Nažalost, nije prvi put da se naše preduzeće stavlja u negativni kontekst zarad jeftinih političkih poena. Naši građani apsolutno nemaju razloga za brigu jer se red vožnje usklađuje sa potrebama naših korisnika usluga. Prevozna potreba je u zimskom periodu veća, ali kada je lepše vreme ljudi se mahom opredeljuju za bicikle, motore i broj putnika je u tom periodu godine manji. Uzimajući sve to obzir, naše preduzeće usklađuje te polaske i tako smo i došli do novog reda vožnje koji stupa na snagu 1. aprila i skoro je isti kao i red vožnje od prošle godine. Studije od prošle godine su nam pokazale da je u letnjem periodu imamo do 30 odsto manje putnika – kaže direktor za Novosadsku televiziju.

Radojičić navodi da se u poslednjih nekoliko godina JGSP značajno modernizovalo i automatizovalo svoj proces rada.

-Imamo jasne i precizne modele praćenja tokova putnika, pre svega mislim na sisteme elektronske naplate i people counter koji u svakom momentu pokazuju popunjenost u našim vozilima. Uzimajući u obzir sve te podatke, izanalizirali smo sve linije, korigovali smo neke polaske, tamo gde ima manji broj putnika, spajali smo linije. Godinama unazad se suočavamo sa finansijskim izazovima i nivo prihoda nije isti kao 2019. a troškovi su nam značajno porasli. Moramo da se ponašamo domaćinski i racionalno i moramo da pravimo uštede na nivou firme – kaže Radojičić.

Ako bude potrebe, korigovaće se red vožnje

Upitan da li će ovaj novi red vožnje dovesti do zastoja u saobraćaju zbog redukovanih polazaka, on je rekao da je „saobraćaj živa stvar, ali da uverava sugrađane da mogu da prate linije i da reaguju ako dođe do odstupanja“.

-Imamo rešenje da kroz praćenje toka putnika reagujemo na dnevnom nivou slanjem dodatnog vozila ili vozila većeg kapaciteta. Ako to bude ustaljena praksa, kroz par dana možemo da korigujemo red vožnje. Nema potrebe da građani brinu, pratićemo njihove potrebe.