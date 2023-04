SRBI I DALJE NE VERUJU U ONO ŠTO SLEDI! RHMZ izdao crveni meteo alarm, očekuju se rekordne snežne padavine u Beogradu!

Narednih dana očekuje se rekordna količina snega, koji se očekuju u toku noći na celoj teritoriji Srbije, a najintezivnije će biti u drugom delu noći, ujutro i pre podne, zbog čega je izdato upozorenje najjačeg, crvenog stepena, rekao je danas meteorolog Slobodan Sovilj.

On je za Tanjug prognozirao da će u tom periodu biti između 10 i 30 centimatara snega u nižim predelima, a na planinama i do 50 centimetara.

Na planinama će, prema njegovoj prognozi, duvati jak severni i severozapadni vetar, što će dovesti i do snežnih nanosa.

-U Beogradu se očekuje između 10 i 20 centimatara snega, a u višim predelima grada i preko 30, što znači da će biti obarani rekordi i to ne samo u glavnom gradu, nego i širom zemlje, kada je reč o količini snega za ovo doba godine, naglasio je metoerolog.

Istakao je da dosadašnji rekord datira od 7. aprila 2021. godine kada je bilo 10 centimatara, a sneg se zadržao samo jedan dan.

-U Beogradu se snežni pokrivač formira jednom u deset godina, pa je neuobičajeno da se tako nešto događa u roku od dve godine, rekao je on i napomenuo da je, recimo, rekord na Kopaoniku za ovo doba 160 centimetra.

Sovilj ističe da ovakve količine vlažnog snega nikako nisu uobičajene.

-Zato nam je sada prilika da prognoziramo nešto što se od početka meteo merenja u poslednjih 150 godina nije dogodilo, poručio je on.

Istakao je da su obilne padavine već počele na jugu zemlje, a tokom noći premeštaće se ka centralnim i severnim delovima zemlje, pa će na snazi u narednim satima biti naranžasti meteo-alarm, koji podrazumeva od 20 do 40 litara kiše po metru.

Dodao je da će sneg oslabiti sutra popodne, ali potpuni prestanak očekuje se u sredu.

-Od četvrtka biće moguća pojava mraza pri samom tlu gde će temeperatura pasti i do minus 4, 5, dok će za dane vikenda maksimalno ići do do 10-11 stepeni, a tek nakon 15 aprila uslediće porast temperatura na oko 20 stešeni, ali vreme će i dalje biti nestabilno, najavio je meteorolog.

Autor: