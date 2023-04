Legenda kaže da je u ovom delu Srbije živeo egipatski bog Sunca, a tu je, navodno, i sahranjen.

Nijedna planina u Srbiji nije toliko popularna među strancima koliko Rtanj, što zbog piramidalnog oblika izazovnog za treking, što zbog legendi koje se prepričavaju i intrigiraju svakog zaljubljenika u misterije.

Nalazi se u Istočnoj Srbiji i predstavlja prirodni fenomen kraškog reljefa. Rtanj se naglo izdiže iz ravnice i završava gotovo pravilnom krečnjačkom piramidom. Zovu ga još i “žednom planinom”, jer od podnožja do vrha Šiljak ne postoji nijedan potočić ili izvor na kom bi planinari mogli da utole žeđ.

Najviša tačka Rtnja je vrh Šiljak koji se nalazi na visini od 1.561 metra. Do nje se severnom ili južnom stranom planine može stići za tri do četiri sata - sve u zavisnosti od vremenskih prilika i kondicije trekera. Iako su mnogi napravili prve planinarske korake upravo na Rtnju, preporuka iskusnih vodiča je da se kondicija stiče na Povlenu ili Homoljskim planinama koje su daleko pitomije od Rtnja.

Na vrhu Šiljak nalaze se ostaci kapele koju je sagradila Greta Minh 1934. godine u čast pokojnog muža Juliusa Minha, tadašnjeg vlasnika rudnika uglja u podnožju Rtnja. Materijal za izgradnju kapele dopreman je do vrha na magarcima, a u izgradnji u učestvovali radnici tadašnjeg rudnika.

Zbog specifičnog piramidalnog izgleda, u vezi Rtnja se ispredaju brojne legende, a neki naučnici pokušavaju da dokažu da je ova planina nekada zaista bila piramida. Ima i onih koji tvrde da je Rtanj bio dom egipatskog boga Sunca koji je, navodno, i sahranjen u utrobi ove krečnjačke planine.

Lokalni vodiči dodatno doprinose popularizaciji Rtnja prepričavanjem legende da "u utrobu ove planine nikada niko nije ušao, jer ako bi se to desilo, taj neko bi bio surovo kažnjen". Teška sudbina zadesiće i onoga ko se Rtnju zameri, upozoravaju lokalci.

Planina je poznata po lekovitim travama od kojih se pravi popularni Rtanjski čaj. Takođe, Natalijina ramonda, cvet koji se nosi u znak obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu, raste upravo na ovoj planini.

Najpopularniji planinarski događaji na Rtnju su akcije “Božićni uspon” i “Vidovdanski uspon” koji se odvija noću. Svake godine ove akcije privlače više hiljada planinara iz celog regiona. “Vidovdanski uspon” je, očekivano, mnogoljudniji, jer lepo vreme mami kako iskusne planinare, tako i početnike da izađu u prirodu i što duže borave na svežem vazduhu.

S obzirom na to da je Rtanj krečnjačka planina, ako planirate da planinarite tokom toplih meseci ne krećite put Šiljka bez planinarskih štapova. Oni služe da rasteraju zmije kojih ima mnogo na ovoj planini, a koje će vam se od aprila do polovine oktobra sigurno naći na putu do "vrha piramide".

