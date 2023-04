Kilogram luka 200 dinara! Evo šta je podiglo cene i kada će se vratiti u normalu

Crni luk dostigao je cenu od 200 dinara za kilogram, što je veoma iznenadilo potrošače. Imajući u vidu da je ova povrtna kultura do nedavno koštala upola manje, mnoge zabrinjava to što postaje ozbiljan izdatak. Struka ipak, ovde ne vidi ništa neobično, i kaže da će do juna ovo povrće biti na ceni.