REKORDNI APRILSKI SNEG U BEOGRADU: Gde će noćas i sutra padati sneg, a gde kiša i kad će pravo proleće

Od svih gradova u Srbiji najviše snega ima u Beogradu.

Današnji dan protekao je u znaku pravog zimskog vremena sa obilnim snegom, a kiša je padala na istoku Srbije i na severu i istoku Vojvodine. Pred nama je i zimska noć, uz vreme nalik decembarskom i januarskom.

U toku večeri i noći sneg će padati na širem području Šumadije, Beograda, Podunavlja, Pomoravlja, u Mačvi, Sremu, Kolubarskom okrugu, u Podrinju i na jugu Banata i Bačke.

Kiša se očekuje na severu i istoku Banata, na severu i na zapadu Bačke i na istoku Srbije. U ostalim predelima Srbije očekuje se suvo. Širom Srbije za manje od 24 sata palo je od 10 do 30 mm padavina po kvadratnom metru, na području centralne Srbije i Beograda od 30 do 40 mm, a najviše padavina bilo je na istoku Srbije, na jugoistoku i istoku Banata i na području Kruševca, pri čemu je palo i preko 45 mm, lokalno i preko 50 mm, što su padavine koje u proseku padnu tokom celog aprila. Ove padavine na istoku Srbije, na jugoistoku i istoku Banata pale su u obliku kiše, pa se beleži nagli rast nivoa na manjim rekama.

U ostalim predelima padavine su zabeležene uglavnom u obliku snega, pri čemu je u većini predela palo od 10 do 30 cm snega, lokalno i više. Najmanje padavina bilo je na severu Vojvodine i u Podrinju i to tek manje od 5 mm. U predelima sa snegom u toku večeri i noći očekuje se novih 1 do 10 cm snega, a u predelima sa kišom od 5 do 10 mm po kvadratnom metru.

Visina snežnog pokrivača u većem delu Srbije ove večeri je od 5 do 25 cm, u brdskim predelima ima i do 30 cm, a najviše snega ima na višim planinama, pa tako Kopaonik ove večeri meri skoro pola metra snega. Od gradova najviše snega ima u Beogradu i to čak 19 cm, pri čemu je oboren rekord u visini snežnog pokrivača za april mesec.

U višim delovima Beograda ima i preko 20 cm, a na području Avale i Kosmaja čak 30 cm snega. Ovo je najobilniji i najveći sneg u Beogradu i u mnogim predelima centralne Srbije otkad se vrše merenja. I dok je veći deo centralne i jugozapadne Srbije, Šumadije i Beograda zavejan snegom, najmanje snežnog pokrivača ima na zapadu i na jugu Srbije i na jugu Vojvodine, dok zbog kiše snežnog pokrivača nema na istoku Srbije i u većem delu Bačke i severa i istoka Banata.

Temperature ove večeri u većem delu Srbije kreću se od 0 do 2°C, u Beogradu je 1°C. Subotica, Sombor, Negotin i Zaječar mere 4°C. Najhladniji su Sjenica i Kopaonik sa -5°C i Kopaonik sa -9°C. Temperatura se u nastavku večeri i noći neće bitnije menjati.

Oprez u vožnji

Ove večeri dodatno je hladno i zbog pojačanog severozapadnog vetra.

Zbog snega, putevi su i ove večeri veoma mokri i klizavi, pa se preporučuje smanjena brzina kretanja. Na mnogim deonicama ima veće količine vode, ponegde i ugaženog snega i poledice, dok na putevima u planinskim predelima ima snega. Ove večeri i noći bez zimske opreme ne treba kretati na put, a vožnja se treba prilagoditi vremenskim uslovima.

Inače, sneg je i dalje veoma mokar i težak, pa može da polomi grane i da obori drveća pod svojom težinom i da izazove manju materijalnu štetu.

Postoji opasnost i od pada ledenica.

Sneg će širom Srbije padati i u sredu, dok se kiša očekuje na severu Vojvodine, na istoku Srbije i na jugu Metohije. Sneg će povremeno padati i u Beogradu, ali se ne očekuje bitnije povećanje snežnog pokrivača.

Maksimalna temperatura u sredu biće od 0 do 3°C, u Beogradu od 0 do 2°C, a na severu Vojvodine, na istoku Srbije i na jugu Metohije od 5 do 7°C.

U četvrtak u većini predela suvo i tek malo toplije, dok se ujutro očekuje mraz, što će dodatno ugroziti poljoprivredne i ratarske kulture, koje već sada trpe ekstremne vremenske neprilike i to zbog vrlo niskih temperatura i zbog težine snega.

Od petka toplije, često sa kišom, na planinama sa snegom. Iako će od petka biti toplije, sve do sredine aprila biće hladnije od proseka za april mesec, a vreme nalik prolećnom treba očekivati tek u danima oko i posle Vaskrsa.