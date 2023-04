U VEĆINI MESTA BEZ PADAVINA - Danas pretežno oblačno i malo toplije, a evo kakvo će vreme biti DO KRAJA SEDMICE

U Srbiji danas na severu i istoku promenljivo, a u ostalim krajevima pretežno oblačno i malo toplije.

U većini mesta biće suvo, samo se još ponegde, uglavnom u planinskim predelima, očekuje provejavanje snega.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, na istoku Srbije jak sa udarima olujne jačine, a posle podne se i u Vojvodini kratkotrajno očekuje pojačanje vetra.

Jutarnja temperatura od -2 do 3, najviša dnevna od 4 do 10 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu promenljivo oblačno, suvo i malo toplije, uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -1 do 1, najviša dnevna oko 6 stepeni.

U Srbiji se do kraja sedmice u jutarnjim satima u većini krajeva očekuje slab prizemni mraz do -5 stepeni, a lokalno i na dva metra visine do -3 stepena.

Dnevna temperatura biće u postepenom porastu, u većini dana ispod, a krajem perioda u granicama proseka za prvu polovinu aprila.

Tokom dana umereno do potpuno oblačno.

U petak posle podne i uveče, kao i u subotu, uglavnom na severu, a od nedelje povremeno i u ostalim krajevima, kiša, na planinama i sneg.