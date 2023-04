OVI RAČUNI ZASTAREVAJU NAKON GODINU DANA - Dovoljno je da se pozovete na jednu stavku i spasite se starih dugovanja

Dugovanja građana za račune za komunalne usluge, struju, kablovsku televiziju, mobilne i fiksne telefone zastarevaju u roku od godinu dana.

Zastarelost se računa od trenutka dospeća, objašnjava Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva.

- Ovako prema zakonu o obligacionim odnosima za račune rok je godinu dana. To su infostan, smeće, grejanje, parkiranje, fiksna i mobilna telefonija. Ti računi zastarevaju nakon godinu dana. To zbunjuje ljude. Zastarelost se računa od trenutka dospeća tog računa pa godinu dana nakon toga - kaže Gavrilović.

Postupak zastareva ukoliko poverioc u roku od tih godinu dana ne pokrene postupak protiv dužnika.

- Ako je pokrenuo taj račun nije zastareo. Dešavalo se da poverioc pokrene postupak, a dužnik nije obavešten o tome, postupak se okonča, on to sazna, a dužnik pita zar niste rekli da je to zastarelo. Zato treba čuvati račune i uplatnice, sve i da nisu plaćeni, dovoljno je da se pozovemo na zastarelost - rekao je Gavrilović za Kurir.

Ukoliko je formalno nastupila zastarelost - sud to mora da prihvati i u tom slučaju se postupak obustavlja.

- To ne znači da će poverioc taj dug da obriše, on će pokušati na drugi način to da naplati kao što radi EPS. Na primer prodate stan, a novi vlasnik ne može da prebaci brojilo na svoje ime, dok ne plati stare dugove. Druga stvar kod EPS je preknjižavanje presaldiranje, tako da samo naplaćuju zbir, a ne gledaju redoslede meseca koji su plaćeni, ili nisu plaćeni - kazao je Gavrilović za Kurir.