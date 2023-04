KONAČNO! Nakon nekoliko SUMORNIH DANA, u Srbiji smo za ovu godinu sa jednom METEOROLOŠKOM POJAVOM ZAVRŠILI - Evo kada dolazi PRAVO proleće!

Pred nama je jedan oblačan ali znatno topliji dan. Tokom većeg dela dana biće oblačno sa moguće malo slabe kiše ponegde, a na planinama sa slabim snegom.

Na jugu i jugozapadu Srbije biće sunčanih intervala. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do 2°C, a maksimalna od 8°C do 10°C.

Dok nas je početak nedelje iznenadio sa snegom, kraj nam donosi lepše vreme.

O tome je govorio meteorolog RHMZ Dejan Vladiković.

- Što se tiče snežnih padavina, sa njima smo za ovu godinu završili. A što se tiče izgleda za vikend, imaćemo postepeni porast temperature i pravo prolećno vreme s povremenim padavinama. Blago topljenje snega uticaće na usporeno opadanje vodostaja - rekao je Vladiković.

Iako nas je sneg u aprilu iznenadio, od sredine ovog meseca očekuje nas pravo proleće, dodao je meteorolog.

