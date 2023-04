Visinski ciklon koji kruži nad Srbijom donoće nam ovakvo vreme za vikend

U ponedeljak se nastavlja oblačno vreme, povremeno sa kišom, na višim planinama i dalje sa snegom.

Nakon veoma tople zime i mart je protekao u znaku veoma toplog i pravog prolećnog vremena, uz temperature i do 27°C, a onda nam je april doneo pravi zimski udar sa obilnim, a u Beogradu i sa rekordnim snegom. I narednih dana nastavlja se veoma promenljivo i vreme nalik jesenjem, a za takvo vreme direktno će biti odgovoran visinski ciklon.

Nad Balkanskim poluostrvom i Srbijom tokom vikenda i početkom sledeće sedmice nalaziće se visinski ciklon. Dakle, on će biti razvijen u višim slojevima tropsofere, dok će se u prizemlju nalazi polje povišenog vazdušnog pritiska.

Pod uticajem visinskog ciklona, u Srbiji će tokom vikenda i početkom sledeće sedmice biti dosta oblačnosti. Očekuje se kiša, na všim planinama sneg.

U Srbiji u subotu ujutro u većem delu zemlje suvo, na jugu sa sunčanim intervalima i uz slab mraz, dok se u Vojvodini očekuje kiša. Tokom dana u svim predelima Srbije očekuje se umereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, na višim planinama sa snegom. Vetar slab do umeren, promenljivog smera.

Jutarnja temperatura od 0°C na jugu do 5°C na severu Srbije, u Beogradu do 4°C, maksimalna dnevna od 8°C na severozapadu do 14°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 10°C.

Veoma slično vreme očekuje se i u nedelju, a temperatura će biti bez bitnije promene.

U ponedeljak se nastavlja oblačno vreme, povremeno sa kišom, na višim planinama i dalje sa snegom, dok će na severu Srbije biti uglavnom suvo.

Maksimalna temperatura biće od 11°C na jugu do 17°C na istoku Srbije, u Beogradu i u većem delu Srbije biće oko 15°C.

Inače, u ponedeljak posle podne i tokom utorka visinski ciklon svojim centrom premestiće se sa našeg područja dalje na jugoistok, ka Egejskom moru i Crnom moru, ali će svojim obodnim delom i dalje biti nad Srbijom.

Ipak, uslediće kratkotrajna stabilizacija vremena, pa će utorak doneti znatno više sunca, uz maksimalne temperature oko 15 stepeni.

U toku večeri i noći ka sredi očekuje se novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima. Usled prodora hladnog fronta očekuje se manji pad temperature vazduha, uz veoma jak severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 10 do 16°C, u Beogradu oko 12°C.

U četvrtak i petak očekuje se prodor znatno toplije vazdušne mase sa juga i sa Mediterana, pa se očekuju znatno više temperature, a biće i suvo sa sunčanim intervalima, uz južni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 15 do 20°C, u Beogradu do 18°C.

Prosečna maksimalna temperatura u Srbiji za ovo doba godine je od 15 do 19°C. Dakle, tokom vikenda maksimalna temperatura biće za oko sedam stepeni niža od proseka, dok će tokom većeg dela sledeće sedmice maksimalne temperature biti oko prosečnih vrednosti, osim u sredu i tada će biti malo hladnije.

Prema trenutnim prognozama, duže stabilizacije nema na vidiku, ali će temperature biti u postepenom porastu.