I U CENTRU BEOGRADA PADAJU KIRIJE! Pre par meseci je bilo nezamislivo za 500 evra naći ovoliki stan

Rusi u sve manjem broju dolaze u Srbiju i Beograd, te su mesečne kirije stanova za iznajmljivanje polako, ali sigurno počele da padaju. Od početka godine, to je evidentno na obodu grada, ali u martu je zabeležen i pad u centralnim gradskim opštinama. Zato smo istražili kakve stanove sada možete naći u širem centru grada do 500, 600 evra i pomaka zaista ima.

To je primetila i Maja S. koja je podstanar u Beogradu i koja već mesecima gotovo svakodnevno prati oglase u potrazi za stanom u centralnom delu grada, s obzirom na to da već neko vreme zna da će do kraja aprila morati da napusti trenutnu lokaciju.

"Svaki dan pratim oglase, oni od 1.000 evra pali su na 700"

- Svakodnevno pratim oglase, jer imam dogovor za ovaj stan na godinu dana, što ističe krajem aprila. Iskreno, jesam u panici gde i kako se preseliti jer živim na Dorćolu a cene su paprene - priča nam Maja.

Kako dodaje, ona i dalje prati stanove koji su u centru, a to su opštine Stari grad, Vračar i deo Palilule.

- Primetila sam da ima jednih te istih oglasa, prvo su ti stanovi koštali oko 1.000 a sada su pali na 700 evra. Takođe, primetila sam da se sada u centru može naći pristojan stan od 400 do 500 evra, što je do pre dva meseca bilo nezamislivo - kaže nam.

Dodaje i da je ipak u ponudi i mnogo stanova u visokom prizemlju, kao i suterena, gde su cene inače niže.

"Tržište se definitivno smiruje"

Da tržište izdavanja nekretnina sa početkom godine ulazi u nešto mirniju fazu, drugim rečima nije evidentiran dalji rast cena koji je obeležio prethodnu godinu, kaže nam i Jelena Davidović, šef oglasnog portala Nekretnine.rs.

- Na osnovu izveštaja o kretanju cena prema oglašenoj ponudi u kategoriji Izdavanje na portalu Nekretnine.rs u prvom tromesečju zabeležen je pad cena na svim lokacijama - kaže nam Davidovićeva.

Kako kaže, prema izveštaju o kretanju cena za mart, beležimo pad i na ovoj lokaciji za 3,53 odsto sa prosečnom cenom od 16,4 e/m2.

Ipak, dodaje, cena rente se i dalje može okarakterisati kao visoka bez obzira što je došlo do određenog pada cena.

"Ovo je bilo nezamislivo do pre par meseci"

Prema oglašenoj ponudi osetan pad je zabeležen i na nekim užim delovima grada.

- U ponudi se ponovo mogu naći stanovi od 64 ili 75 metara kvadratnih po ceni od 500 evra, na lokacijama kao što su Dalmatinska ulica ili Vukov spomenik, što je gotovo bilo nemoguće iznajmiti prethodne godine - kaže nam.

Takođe, dodaje, na jednoj od najatraktivnijih lokacija u prestonici - kod Hrama trenutno postoji ponuda za iznajmljivanje stana od 35 metara kvadratnih po ceni od 600 evra.

Sa druge strane, naovid, u ponudi se nalaze i stanovi sa manjom kvadraturom koja iznosi 35 metara kvadranih na lokaciji Braće Jerković po ceni od 600 evra, Mirijevo od 45 kvadrata 500 kao i Žarkovo od 41 kvadrata za 500 evra.

- Možemo da konstatujemo da kako je prošlogodišnji rast cena startovao prvo na najatraktivnijim lokacijama, a zatim izvršio uticaj i na ostale delove grada, sada se određena stabilizacija cena beleži upravo na lokacijama koje su diktirale taj snažan rast cena - objašnjava Davidovićeva.

Prema njenim rečima, bilo bi poželjno da se definiše koja lokacija, kvadratura kao i stepen opremljenosti imaju osnov za cenu rente od 500 ili 600 evra.

- Iz tog razloga jer je važno da napomenemo da cena rente treba da bude prilagođena građanima koji nemaju uslove da kupe nekretninu. U suprotnom, postavlja se pitanje zašto bi neko iznajmio stan po ceni od 600 evra ili više kada mu to može biti ii mesečna rata stambenog kredita - zaključuje ona.

