Oglas za posao ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE: Plata za pica majstora i do 110.000 dinara - komentari se samo nižu

Debata na društvenim mrežama: plata i do 110.000 dinara za "pizza majstora", evo kakva su mišljenja o ovom oglasu Oglas za posao pica majstora u beogradskom salonu izazvao buru na mrežama.

Rast inflacije i cena uticao je i na povećanje plata u većini sektora, pa tako i plata pica majstora u jednom poznatom lokalu. Oni su objavili oglas za posao za više pozicija u lokalu, a najviše pažnje je izazvala plata za poziciju pica majstora. Sliku oglasa je jedan korisnik društvenih mreža objavio na Tviter, a onda su krenuli da se nižu komentari.

Mišljenja su bila različita. Neki su tvrdili da to u današnje vreme i nije velika plata, dok su drugi tvrdili da rade možda mnogo odgovornije poslove, a da su manje plaćeni. U komentarima su neki napisali da ih čudi ova plata, jer je na primer, kako kažu, za ove pozicije u Crnoj Gori, mnogo veća.

"Ovo mi je malo neverovatno pošto kuvari po Crnoj Gori imaju od 1000 do 1500e (ne pričam o ekskluzivnim mestima)", "Mislim da su ovo male plate koliko neki zarađuju. I sta je topli/hladni kuvar?", "Ovo stvarno nisu visoke plate, ko nema svoj stan u Beogradu, životari sa ovakvom platom", "Profesionalnog kuvara sa iskustvom za taj novac neće naći. Možda nekog priučenog ili ko već ima dogovoren posao za letnju sezonu pa da radi do maja", "Pa ovo su realne, da ne kažem ok plate", "Meni nešto ovo male plate za kuvara".

Više je bilo komentara ljudi koji su smatrali da je ovo mala plata za kuvare, s obzirom na to da je u pitanju baš poznat lokal u Beogradu.

