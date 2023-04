MISLE DA MOGU DA RADE ŠTA ŽELE JER PLAĆAJU 1000 EVRA! Ispovest Srbina: Komšije iz Rusije terorišu celo susedstvo

Muškarac iz Srbije, podigao je društvene mreže na noge, nakon što je zavapio za pomoć zbog problema koje ima sa komšijama, doseljenicima iz Rusije, a koji, kako je rekao, navnodno terorišu danonoćno celu zgradu svojim bahatim i bezobzirnim ponašanjem.

Srbin koji je želeo da ostane anoniman, podelio je na Reditu svoje neprijatno iskustvo sa ljudima koji su se doselili iz Rusije, porodici sa dvoje dece, za koje je naveo da urnišu čitavu zgradu, usled čega je nekoliko puta navodno reagovala kako komunalna, tako i obična policija ali bez većeg efekta na bahate i bezobrazne komšije.



"Živim ispod porodice koji su došli iz Rusije krajem prošle godine, imaju dvoje dece. Oni su jako loši ljudi, skaču, vrište, uralju, najviše deca, jedini oni u zgradi svi ostali smo normalni. Svi su žalili, čovek je par puta otišao jer beba ne može da mu spava od njih. I pretsednik kućnog saveza je bio i još komšija je bilo, obična i komunalna policija su isto bili ali oni nemaju jednu mrvicu empatije.

Plaćaju stan preko 1000 evra pa misle da mogu da rade šta god žele, umesto da su iznajmili kuću za te pare, njima je draže da maltretiraju ljude i sebe. Deca su im kao divlje životinje, po hodnicima trče i bacaju igračke. U stanu uralju, vrište, skaču, škripe stolicama, bacaju neke igračke ,od kad dođu kući u pola 6 do 10 uveče, a vikendom skoro ceo dan. Onda ponovo od ranog jutra. Zbog prirode mog posla kod kuće sam od posle podne pa do kasno uveče. Imam problema sa štitnom žlezdom i jako mi je bitno da se ne nerviram i da dobro spavam.

Već treći put ovog meseca su me probudili, to me uništava. Mislim da nije uredu da zbog par sm***va mi ostali završavamo na lekovima za smirenje i da slobodno vreme moramo da provodimo sa slušalicama u ušima, kako bi oni mogli da rade šta god hoće. Da li imate slične komšije? Kako se izboriti sa monstrumima?", napisao je on u objavi koja je za kratko vreme postala goruća tema na srpskom reditu.

