Počinje sezona 'iskakanja' mladunaca sove utine iz gnezda: Evo šta treba uraditi ako ove ptiće nađete na tlu

Nestašni mladunci sove utine dolaskom proleća često umeju da "iskoče" iz gnezda. Masovna je pojava da ljudi u prirodi ili u blizini svojih kuća, pronalaze mladunce utine na zemlji. Šta treba da uraditi ukoliko i vi pronađete ove slabašne tiće, objašnjava Centar za zaštitu sova Srbije.

Kako ističu iz centra, tokom odrastanja mladunaci sova utina se osamostaljuju i sami "iskaču" iz gnezda, počinju da istražuju okolinu, a kasnije i da uče da samostalno love.

- Normalno je da se u tom procesu odrastanja mladunac nađe na tlu, čak iako u tom periodu mladunci nisu dobri letači to nadoknađuju spretnošću da se sami ponovo popnu na drvo koristeći kandže i kljun - objašnjavaju.

Ukoliko nađete mladunce utine na tlu, kako kažu, najbolje je popeti ih na najvišu granu.

- Nemojte bez potrebe uzimati sovice i nositi ih u kuće i stanove. Potrudite se da ih postavite na neku bezbednu lokaciju. Najbolja pomoć koju možete da mu pružite je da ga popnete na neku višu granu drveta - navode iz centra.

Kako ističu, mladunci koje ljudi pronalaze, najčešće u želji da pomognu, odnose u svoje domove i potom pokušavaju sami da ih othrane što je, kako navode, velika greška.

- Iako to rade u najboljoj nameri da mladuncu pomognu, najčešće mu zapravo odmognu. Neadekvatna ishrana u kućnim uslovima najčešće dovodi do uginuća mladunca, čak i ako ljudi uspeju da othrane mladunca i žele da ga vrate u prirodu, neće biti osposobljen da lovi i da se hrani sam što će opet, nažalost, dovesti do uginuća mladunca. Mladunci koji završe u zoo vrtovima nikada neće biti slobodni i time što ćete ih spasiti iz prirode i dati ga nekom zoo vrtu ćete ih najverovatnije osuditi na doživotni zatvor ako se mladunac "odomaći" i izgubi strah od ljudi i drugih životinja. lako će stradati kada se ponovo nađe u prirodi jer nije naučio da se čuva od grabljivaca. Smrtnost na putevima je, takođe, veoma česta pojava i predstavlja veliku opasnost kako za odrasle sove, tako i za mladunce - ističu.

Kako napominju, prilikom vraćanja mladunca na drvo treba se potruditi da se vrati tamo gde je i pronađen jer bi trebalo da su mu i roditelji u blizini.

- Osmotrite okolinu i poglednom pretražite krošnje kako bi utvrdili da li postoji vidljivo gnezdo, kao i da li su na granama obližnjeg drveća prisutni i drugi mladunci iz istog legla (može ih biti 3 do 7) - objašnjavaju.

Ističu da mladunca treba odneti kući samo ukoliko ima povredu i tada kontaktirati jednu od navedenih institucija: Zavod za zaštitu prirode Srbije u Beogradu, Nišu ili Novom SaduDruštvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (Novi Sad) Centar za zaštitu sova Srbije (Novi Sad) Zoo vrt Palić (Subotica) - jedini ovlašćeni rehabilitacioni centar za divlje životinje u Srbiji (ptice se nakon rehabilitacije u ovom zoo vrtu vraćaju nazad u prirodu)