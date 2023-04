BABA SPONZORUŠA?! Deda ostao bez poveće sume evra, a objava na društvenim mrežama digla prašinu!

Jedan korisnik društvene mreže Redit napisao je kako je njegov deda prevaren i kako je ostao bez 1.500 evra.

"Moj deda (82) je udovac i živi sam na jugu Srbije, pre možda sedam godina upoznao je babu iz Bugarske na buvljaku. Baba je takođe udovica i nema nikakva primanja sem toga što proda nešto na buvljaku, donosi robu iz Bugarske i prodaje kod nas, borila se za preuzimanje penzije od pokojnog supruga na sudu.

Moj deda je predložio da se ona preseli kod njega i da žive zajedno, to je sve funkcionisalo sem što je deda njoj stalno davao novac da ide u Bugarsku kako bi donosila robu, što nije bio veliki problem, obećavala je da će vratiti kada dobije penziju. Kada je stiglo rešenje da se plate sudski troškovi, baba je tražila dedi na zajam 2.000 evra.

Moj deda joj je dao uz uslov da vrati novac iz delova kada ona počne da prima penziju jer drugačije nije mogla. Deda je sastavio ručno pisani ugovor u svom “tefteru” gde su napravili dogovor i oboje potpisali sa dokumentima i svim informacijama. Ona je kasnije otišla, ostvarila pravo na penziju i vratila dedi 500 evra ukupno, a posle toga joj se gubi svaki trag, otišla je u Bugarsku i više se ne javlja, neko vreme je govorila vratiće itd i samo je prestala da se javlja".

Korisnik pod imenom PotatooCatoo pitao se da li nekako može da tuži ovu ženu i vrati novac koji joj je njegov deda pozajmio.

Usledili su mnogobrojni komentar među kojima je bilo i onih duhovitih poput " Ni kod babe nema džabe!", do onih koji su savetovali da se obrate advokatu, mada je većina je bila mišljenja da se to ne isplati i da je to uzaludan posao, pogotovo što taj "ugovor" između njih nije overen kod notara.

"Skuplji proces od pozajmice, batali taj posao i oprosti se od 1.500 evra. Da su bar otišli kod notara ovako tefter teško da vredi", samo je jedan od komentara.