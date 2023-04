PEDIJATAR NE MOŽE DA PREGLEDA 35 BEBA U SMENI Ministarka Grujičić: Ekspert mora da ima tri puta veću platu

"U zdravstvo je dosta uloženo, nastavićemo sa izgradnjom i obnavljanjem bolnica, kupovinom opreme, ostaće zgrade, izlečeni pacijenti, ali moramo da uspostavimo sistem čiji će temelj biti porodični lekar u svakom kvartu. To mora da se planira prema specifičnostima svake sredine, zato i čekamo rezultate popisa, koji će nam dati smernicu kako da razvijamo mrežu porodičnih lekara", kaže ministarka zdravlja Danica Grujičić.

- Ne možemo da očekujemo da pedijatar pregleda 35 beba u smeni, ali moramo da uspostavimo i drugačiji sistem vrednovanja: ekspert mora da ima tri puta veću platu nego uslovno rečeno običan lekar. Biće tu, naravno, problema, nerealno je očekivati da u jednoj bolnici imamo 20 eksperata za određenu granu medicine, nego dva ili tri, a onda će se pojedinci buniti. Mladi moraju da dobiju maksimalnu šansu. Zato smo i dali volonterske specijalizacije za grane medicine u kojima imamo najizraženiji deficit, i ko ih završi odmah će dobiti posao - istakla je ministarka u intervjuu za Novosti.

Lekare treba smestiti u kvartove

Na pitanje da li ima obećanje da će takav sistem nagrađivanja biti primenjen kod nas, Grujičić navodi da nema nikakvo obećanje, ali da će na tome insistirati.

- Možda će se za godinu - dve dana shvatiti da je to neophodno. Najgore je ćutati, nisam neko ko ne voli da priča o problemima. Ne može se sve rešavati uniformom. Moramo u mnogim, a posebno ruralnim sredinama da napravimo zdravstvene stanice. Ako su bolnica ili prvi Dom zdravlja udaljeni nekih desetak, 15 kilometara, to nije mnogo, ali za nekoga ko se ne oseća dobro - jeste. Lekaru u toj zdravstvenoj stanici moramo dati i odgovarajuću opremu. U velikom gradovima, lekare treba smestiti u kvartove, na određeni broj stanovnika. Osnovni zadatak lekara opšte prakse jeste zdravstveno obrazovanje stanovništva i preventiva. Domovi zdravlja su uglavnom dobro opremljeni. Tokom korone svi su dobili digitalne rendgene, mamografe... - kaže ministarka.

Ona se osvrnula i na to zašto smatra da bi porodični lekar doneo veći kvalitet od izabranog lekara kakvog sada imamo u našem sistemu.

Direktna veza sa lekarima

- Izabrani lekari imaju i po 2.000 kartona, možda i više. Neko im dolazi stalno, a neke pacijente su, možda, svega jednom videli. To svakako nije prednost. U trenutku kada imamo digitalizaciju i kada će do svake ambulante, to odgovorno tvrdim, biti doveden optički kabl, imaćete direktnu vezu sa lekarima - dodaje.

Velike polemike u javnosti izazvala je inicijativa ministarke o zabrani pušenja u zatvorenom prostoru, a ona je iznova objasnila svoj stav.

O zabrani pušenja i vakcinaciji

- Ne mogu nikome da zabranim da puši, ali u zatvorenom prostoru treba da postoji takva zabrana. Dve trećine ljudi ne puši. Ekonomska strana tu postoji i ja to razumem, ali na ovo ja gledam kao doktor - 95 odsto ljudi sa karcinomom pluća puši. Apsolutno smatram da je pušenje štetno - istakla je doktorka Grujičić.

Ministarka zdravlja Danica Grujičić izjavila je da se poverenje u lekare reflektuje na vakcinaciju stanovništva.

- U Kragujevcu, za razliku od Novog Sada gde je obuhvat MMR vakcinacije dvadesetak odsto, veći je od 98 procenata - zaključila je.

Autor: