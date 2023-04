PRED NAMA JE NOVA PROMENA VREMENA: Sneg i pljuskovi stižu u OVE delove Srbije - Od OVOG DATUMA polako, ali sigurno dolazi proleće!

Danas još uvek pretežno oblačno i relativno sveže, ponegde uz pojavu kiše ili pljuska, dok je preko 800mnv i dalje moguća kratkotrajna susnežica ili sneg.

Nad nizijskim delom Hrvatske i Srbije uglavnom suvo. Dnevni maksimum od +6 do +14 stepeni Celzijusa – piše meteorolog Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju.

Noć ka ponedeljku dosta hladna i tamo gde bude pretežno vedro moguća je pojava slabog, uglavnom, prizemnog, mraza. U ponedeljak nad severnim predelima regiona pretežno sunčano i još malo toplije uz promenljivu oblačnost, dok će nad središnjim, a posebno istočnim delovima regiona i dalje biti povremene kiše ili pljuskova, sneg ponegde preko 800mnv.

Dnevni maksimum u ponedeljak od +6 ponegde nad jugoistoku do oko +16 ponegde na severu regiona. Danas će vetar biti slab, dok će sutra biti umernen, na istoku regiona povremeno i pojačan, severozapadni.

– Od utorka do četvrtka uveče malo do umereno oblačno, i osetno toplije. Samo je u noći ka sredi moguće prolazno naoblačenje ponegde uz kišu ali bez bitnog uticaja na temperaturu vazduha. Dnevni maksimum od +12 do +20, a u četvrtak na istoku regiona ponegde i do oko +25 stepeni Celzijusa – piše Čubrilo.

U četvrtak krajem dana do zapadnih, jugozapadnih, a kasnije i središnjih delova regiona stiže hladan font donoseći kišu, pljuskove, i okretanje vera na severozapadni smer uz zahlađenje. Ispred frinta vetar će biti južni, a duž Jadana je moguć jak jugo.

U petak će se hladan front premeštati dalje na istok donoseći kišu, grmljavinske pljuskove uz okretanje vetra na severozapadni smer i zahlađenje te je preko 900mnv moguća i pojava snega. Dnevni maksimum u petak od oko +6 na severozapadu do oko +16 na jugoistoku regiona gde će front stići krajem dana, stoji u prognozi.

U subotu kratkotrajna stabilizacija uz promenljivu oblačnost i dnevni maksimum od +10 do +16 stepeni Celzijusa, dok je od nedelja moguće novo pogoršanje uz kišu i pljuskove nad većim delom regiona, a usledilo bi i novo, manje, zahlađenje.

Stabilnije i ponovo malo toplije vreme je moguće posle 19. aprila. Sumirano, od nedelje polako, ali sigurno stiže prolećno vreme, makismumi bi na kratko u četvrtak na istoku mogli dostići i letnje vrednosti, zatim sledi jedno tipično prolećno pogoršanje dok bi snega bilo preko 900mnv što je za ovaj deo godine normalna pojava, zaključuje Čubrilo.