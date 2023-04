DETALJNO RADNO VREME ZA VASKRS: Evo kada će da rade prodavnice, pijace i benzinske pumpe! Raspored je IZMENJEN, važno da pogledate

Sve pijace, koje posluju u sastavu Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske pijace", u petak, subotu i ponedeljak, 14, 15. i 17. aprila radiće po uobićajenom radnom vremenu.

Iz ovog preduzeća saopštili su da je radno vreme pijaca od 6 do 19 časova. Na Vaskrs, u nedelju, 16. aprila, neće raditi zelene pijace osim pijaca: "Zemun", "Banovo brdo", "Bele vode" i "Dušanovac", koje će raditi od 6 do 14 časova. Pijaca "OTC" – Novi Beograd, u petak i subotu, 14. i 15. aprila, radiće po uobičajenom radnom vremenu od 8 do 16 časova, dok će na Uskrs, 16. aprila, te u ponedeljak, 17. aprila, pijaca biti zatvorena.

Prema odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda, privredni subjekti koji obavljaju ove delatnosti radiće prema izmenjenom rasporedu za vaskršnje i prvomajske praznike, saopšteno je iz Sekretarijata za privredu, navodi u saopštenju Beoinfo.

Kako se navodi, 14. aprila, na Veliki petak, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i dr) moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati.

U subotu, 15. aprila, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati, dok u nedelju, na Vaskrs, dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni.

Drugi dan Vaskrsa, u ponedeljak, 17. aprila, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati.

Za prvomajske praznike, u nedelju, 30. aprila, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati. Na Praznik rada, u ponedeljak, 1. maja, dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni, dok drugog dana praznika, u utorak, 2. maja, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati.

U dane vaskršnjih i prvomajskih praznika, nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana, kao i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Benzinske stanice u vreme navedenih praznika rade 24 sata na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti u dane vaskršnjih i prvomajskih praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od radnog vremena koje je navedeno u saopštenju.

