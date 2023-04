'MI SMO DANAS JEDNA PORODICA, SVI KAO JEDAN!' Junak sa Košara za PINK o strani rata o kojoj se ređe priča... (VIDEO)

Pre dva dana navršilo se tačno 24 godine od početka bitke za Košare. Tog 9. aprila 1999. godine, snake UČK potpomognute NATO snagama i regularnim jedinicama vojske Albanije, napale su graničare vojske Jugoslavije u oblasti karaule Košare. Bitka je trajala 67 dana, a Vladimir Ilić iz Užica, tada devetnaestogodišnji vojnik, bio je heroj ove bitke.

Ilić je, komentarišući dnevnik koji je pisao u to doba, u jutarnjem programu TV PINK, rekao da je nastao sasvim slučajno, da nije bilo nikakvog plana, da je pisao u toku slobodnog vremena dok je bio u Valjevu.

- Ta knjiga je stalno bila uz mene, pa i kada sam došao u Beograd, nastavili smo da pišemo u nju, sve što se dešavalo. Taj dnevnik je završio samnom i kada smo stigli u reon karaula Košare. Bio je stalno uz mene - rekao je Ilić.

Kako kaže, čak 108 njih je izgubilo živote tamo. Dodaje da se ne sme uzeti samo jedan dan i jedan datum, kako kaže, 9. je ozvaničena bitka, ali da je mnogo vojnika stradalo i pre toga.

- Niko se u tom reonu ne sme zaboraviti niti ispostaviti iz priče - rekao je Ilić.

Kako kaže, svake godine se obeležava na manifestacijama, izlazi se na spomenike poginulima.

- U svim svojim nastupima, uvek pričam samo ono što znam i osećam. Kada je film u pitanju, nije poenta napraviti ratni film, to može svako da uradi. Poenta je da to nije rat, to je priča, svaki vojnik ima svoju životnu priču, to je emocija - rekao je Ilić.

Ilić je rekao da se isključivo trudi da priča ono što zna, što je doživeo. Kako kaže, tamo se zna samo ono što se dešava oko tebe.

- Najviše mi je ostalo urezano drugarstvo. To je jedana lepa stvar tog rata. To je danas jedna porodica, to je kao jedan čovek. Svi smo kao jedan - rekao je Ilić.

Kako kaže, prosek godina vojnika bio je 24 godine. Dodaje da oni nisu bili majori, vodnici, ističe da su svi bili kao jedno.

Autor: