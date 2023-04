DANAS 24. GODINE OD UBISTVA SLAVKA ĆURUVIJE! Prema presudi, ubilo ga je N. N. lice

On je sa 17 metaka ispaljenih u leđa ubijen u haustoru zgrade u kojoj je stanovao u centru Beograda, 1999. godine, u vreme NATO bombardovanja SR Jugoslavije.

Na sudu nije dokazano ko je pucao u Ćuruviju. Njega je, prema presudi, ubilo N. N. lice, dok su mu pripadnici Državne bezbednosti dali logističku podršku.

Posebno odelјenje Višeg suda u Beogradu osudilo je u decembru 2021. godine na ukupno 100 godina zatvora četvoricu nekadašnjih pripadnika Državne bezbednosti zbog učešća u tom ubistvu.

Kao motiv ubistva, tužilac je naveo Ćuruvijine nastupe u javnosti u kojima je kritikovao vrh tadašnje vlasti. Tužilac je naveo da su okrivlјeni postupali sa umišlјajem i da su zbog ratnog stanja mislili da javnost neće reagovati.

To je druga prvostepena presuda, izričena nakon što je prvu ukinuo Apelacioni sud i naložio ponavljanje suđenja, upravo zbog uvođenja u slučaj N. N. lica koje se ne pominje u optužnici.

BREAKING | A Belgrade court has found 4 former Serbian state security members guilty of the 1999 murder of opposition journalist Slavko Curuvija.



Read more on his life and family's fight for justice in our #LastDespatches series: