SEĆANJE NA TRAGEDIJU! Dan kada su nevini putnici postali žrtve NATO bombardovanja u Grdeličkoj klisuri (VIDEO)

Danas se navršava 24 godina od bombardovanja putničkog voza na ulazu u Grdeličku klisuru. Ovo je jedan od najstravičnijih događaja tokom NATO bombardovanja naše zemlje 1999. godine.

Prema zvaničnim izvještajima, identifikovano je 15 poginulih, ali tačan broj žrtava još nije utvrđen, a više desetina povređeno.

U tom trenutku, voz koji je saobraćao na relaciji Beograd - Solun, prolazio je preko mosta u Grdeličkoj klisuri. Vožnja se odvijala u normalnom ritmu, a putnici su se spremali za nastavak putovanja. Međutim, iznenada su se čuli zvukovi projektila, koji su pogađali most i vagone voza. U trenutku napada, vozu se približavala i teretna lokomotiva, koja je takođe bila pogođena u napadu.

Ubrzo nakon napada, stigli su spasilački timovi koji su pokušavali da pomognu povređenim putnicima. Međutim, uslovi na terenu bili su izuzetno teški, a usljed nesreće došlo je i do velikog požara. Zbog svega ovoga, spašavanje žrtava trajalo je satima.

Kako su tada reporteri sa terena javljali, sedam leševa je bilo potpuno ugljenisano. Među povređenima je bilo i četovro dece.

Jedna okolnost je zaprepašćujuća - između prvog i ostalih projektila proteklo je prilično vremena. Zapravo proteklo je toliko da pilotu tog aviona teško da je voz mogao da promakne.

Prvi projektil pogodio je konstrukciju železničkog mosta i oštetio i električni vod, pa je voz stao.

Nakon toga projektili su potom pogodili i zapalili dva vagona koja su se nalazila na Zapravo, navodni cilj aviona NATO-a su bio je drumski most, poznatiji kao "Sarajevski" most.

Očevici, uglavnom meštani ovog kraja tada su izjavljivali za medije da su avioni NATO-a cele noći nadletali ovo područje i da su ispalili četiri projektila. Kako su tada govorili za medije, nadletanje Grdeličke klisure je trajalo danima, pa su meštani i pretpostavljali da je Sarajevski most bio zanimljiv NATO avionima.

Portparol NATO-a Džejmi Ši priznao je potom da je u napadu NATO-a na most u Grdeličkoj klisuri pogođen putnički voz, ali je izneo tvrdnju da "nije postojala namera da se pogodi voz".

Vrhovni komandant NATO-a, general Vesli Klark izjavio je da je pilot NATO-a gađao most u dva navrata. Kako je izjavio, "zadatak pilota bio da sruši most" i da on, kad je "u poslednjem delu sekunde shvatio da na most ulazi voz", više "nije mogao da zaustavi raketu".

Do danas nije razjašnjeno zašto je ovaj putnički voz bio meta napada, niti ko je zapravo bio odgovoran za ovu tragediju. U godinama koje su usledile, ova tema ostala je otvorena, a mnogi članovi porodica žrtava i danas traže odgovore i pravdu.

Napad na putnički voz u Grdeličkoj klisuri ostaje jedan od najtragičnijih događaja tokom NATO bombardovanja, a žrtve ovog napada će ostati zauvijek upamćene kao nevine žrtve rata.