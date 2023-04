GUŽVE NA GRANICAMA: Na ovim prelazima se najduže čeka

Na graničnim prelazima Batrovci i Bezdan, teretna motorna vozila, na izlazu iz zemlje, čekaju sedam sati, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

Prema informacijama Uprave granične Policije, dobijenim u 5:15, na prelazu Horgoš, takođe na izlazu, kamioni čekaju šest sati.

Na prelazima Bogojevo i Šid, teretnjaci čekaju pet sati, a na Kelebiji i Bačkoj Palanci četiri sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja ni za teretna, ni za putnička vozila.

Na graničnom prelazu Bajmok do 17. aprila u danima vikenda (od petka do nedelje) produženo je radno vreme i to od 7:00 do 24:00 časa, dok će na prelazu Bački Vinogradi radno vreme do 18. aprila biti od 7:00 do 22:00.

