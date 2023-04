Radiša Pavlović, član Komisije za nestale bebe, kaže za Pink i "Novo jutro" da je dobijen pismeni dokaz preko ministarstva za Brigu o porodici i demografiji, gde je napravljen prvi rezultat o podacima, odnosno usvojenjima od 1952. godine.

- Imamo dokaz koliko je dece usvojeno u Srbiji, a koliko je beba otišlo u inostranstvo. Hraniteljica Milica je odgajila bebu u Čačku, a ona je kasnije data Šveđanima, koji su bili saradnici u Vinči. Ona je svedočila, i rekla sve to. I tada smo tvrdili da ćemo nastaviti istragu. prvi put sada treba da se distanciramo od svih ovih radnji... Znamo da je Srbija 2006. dobila samostalnost... Pričalo se o zločinima za vreme Jugoslavije, a teret treba da snose sve zemlje - rekao je Pavlović.

Moramo se boriti istinom, i da počnemo da rešavamo probleme, rekao je on.

- Ovde su pojedinci iz kriminalnih grupa. Oni su iz svih režima, krugova... Znamo ko je vladao za vreme ovih afera. Demokrate sa svojim satelitima. Nije im to odgovaralo. Jednom parolom treba deblokirati to. Onda je nevladin sektor preuzo sve to - rekao je Pavlović.

Kako je dodao, udruženje i dve trećine roditelja nije ušlo u sudove, a sada se dokazuje da su bili u pravu.

- Stekli su se svi uslovi, rešio se i slučaj Mlađe Radivojevića, i zato smo tražili posebno tužilaštvo - dodao je Pavlović.

Komisija će podržati našu komisiju, da temeljnim istragama formiramo istragu.

- Sećate se da je nestalo 29. dosijea. Imam zvaničnu potvrdu... Pa su volšebno vratili. U pitanju je duboka država. 2005. godine je izmenjen porodični zakon. Znate da je od tada moguće usvojiti dete od strane stranca, tek kada se ponudi svim parodicama u Srbiji koje su aplicirale. 2014. godine je donesena odluka da inostranstvu mora da se daju deca, odnosno određeni broj... Ovo sve što je rađeno, može da se podvede pod trgovinu - objašnjava Pavlović.

Sve istrage vode ka strancima, napominje Radivojević, pa dodaje:

- Ja sam rekao otvoreno da sve istrage vodre ka strancima. Nisu bebe otišle u svemir, nego prema tim zemljama - navodi Pavlović.

