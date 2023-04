Miščević i Alvares potpisali Memorandum o saradnji: Srbija je država koja radi na napretku u oblasti vladavine prava

Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević i ministar spoljnih poslova, Evropske unije i saradnje Španije, Hose Manuel Alvares, potpisali su danas u Beogradu Memorandum o razumevanju između dva ministarstva.

Posle potpisivanja Memoranduma u Vladi Srbije, Miščević je izjavila da je to prvi takav koji je Španija, u pripremi za predsedavanje EU, potpisala sa bilo kojom zemljom Zapadnog Balkana.

Ističe da su razlog za to odlični bilateralni odnosi između dve države, jako dobro razumevanje između rukovodstva dva države, ali i razumevanja značaja Srbije, kao države koja pregovara o članstvu, i spremna je da ide i više i dalje od toga.

Kako je Miščević rekla, Srbija je država koja radi na napretku u oblasti vladavine prava, pokušavajući da unapredi reformu pravosuđa, sprovede svoje medijske strategije, strategije zaštite ljudskih i manjinskih prava i da se bori protiv korupcije.

"iz svih tih razloga, Srbija je postala prva država sa kojom je Kraljevina Španija potpisala takav memorandum o saradnji. Cilj je trajna podrška procesa evrointegracija Zapadnog Balkana i nama, u našem procesu evrointegracija i reformi Srbije", poručila je ministarka.

Ona je podsetila da je Srbija u novembru zaključila ugovor kojim Španija pruža pomoć lokalnim samoupravama u izradi projekata i to je, kako je rekla, najkonkretnija pomoć za proces evrointegracija.

"Upoznala sam Alvaresa o tome šta radimo u domenu svih naših procesa reformi, predstavila poglede Srbije na ubrzanje procesa integracije Srbije i Zapadnog Balkana. Dogovorili smo se da se vidimo u Madridu radi dalje razmene znanja i ideja", rekla je Miščević.

Ministar Alvares zahvalio se toploj dobrodošlici u Beogradu i rekao da je memorandum o saradnji potvrda da Španija želi da nastavi i intenzivira saradnju sa Srbijom.

"Ovaj sastanak, kao i onaj koji sam imao sa premijerkom Anom Barnabić, početak je turneje po Zapadnom Balkanu koji će obuhvatiti i BIH, Severnu Makedoniju i Albaniju", kazao je španski ministar.

"Cilj sastanaka i turneje je da prenesem poruku o pojačanom i obnovljenom interesovanju Španije za pristupanje ovog regiona EU i u našoj spremnosti da to pomognemo. To će biti posebno vidljivo šestomesečnim predsedavanjem Španije Savetom EU koje počinje 1. jula. Želimo da jačamo prisustvo u kulturnom, ekonomskom, trgovinskom i političkom smislu i to je naša snažna poruka koju želimo da prenesemo vašim političkim liderima", rekao je šef španske diplomatije.

Najavio je da će sutra posetu nastaviti sastancima sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem.

"To su sastanci na najvišem nivou koji su potvrda dobrih odnosa dve zemlje i naše saradnje. To smo imali priliku da se uverimo i kada je premijer Španije Pedro Sančez posetio Srbiju, a i uzvratnom posetom predsednika Vučića Madridu februara 2022. godine", istakao je Alvarez.

Kaže da su ciljevi Španije tokom šestomesečnog predsedavanja Savetom EU, da se na nivou cele EU radi na ekonomskom oporavku, zaštiti životne sredine, energetskoj bezbednosti i tranziciji, kao i da se više pažnje poklanja socijalnim pitanjima.

Alvares je rekao da sa predstavnicima evropskih institucija i država članica razgovara o organizaciji ministarske konferencije sa državama Zapadnog Balkana, kako bi njenim građanima približili na kojim to vrednositma radi EU i koje su to vrednosti koje želimo da nam budu zajedničke.

"Ukratko, nastavićemo da radimo zajedno, kako na bilateralnom nivou između Srbije i Španija, tako i na nivou EU, čemu će Španija dati svoj doprinos tokom predsedavanja Savetom EU", poručio je šef španske diplomatije.