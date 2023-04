NAPRAVIO BI MASAKR DA JE IMAO PIŠTOLJ! Privatni detektiv: Kad čujete da se neko interesuje za 'crnu magiju', ovo HITNO URADITI!

Pošto je u ponedeljak u beogradskom naselju Ripanj ubio tinejdžerku Nevenu Petrović (16) zločinac Stojan Ilić (37) se nije zaustavio već je otišao do Nevenine porodične kuće, a potom pokušao da ubije i tri člana njene porodice.

Osumnjičeni je danas u Višem javnom tužilaštvu priznao izvršenje krivičnih dela za koja se tereti i detaljno izneo svoju odbranu.

Nezvanično, Stojan se na saslušanju branio da su ga "spopale crne misli jer mu se Nevena u kolima rugala i smejala".

I njena porodica mu se "podsmevala jer ima psihičkih problema od kojih se lečio". Rekao je da mu je "jako žao zbog svega sto se dogodilo i da hoće da izvrši samoubistvo".

Stojanov rođeni brat medijima je otkrio da je Stojan često posećivao jednu vračaru koja mu je navodno rekla kako je na njega bačena crna magija!

Sektolog Dimitrije Pastuović detaljno je ispričao o kojoj vračari je reč, kakvim se metodama služi i kojim se povodom, navodno, osumnjičeni Stojan obratio njoj.

"Takvim ljudima treba posebno suditi, on se vodi nekim pričama, izmišlja, išao je kod vračare Milice S., ona se bavi crnim magijama, skuplja mrtvačku vodu i baca magije. To su neverovatne stvari, imao sam posla sa ženom kod koje je Stojan odlazio. Ona se zove Milica. S. i živi u selu Zuce, pre nekoliko godina je promenila ime. Ona traži tu mrtvačku vodu, a pošto je u pitanju prigradsko naselje, većinu pokojnika meštani sami okupaju. Nakon toga ona traži vodu koja sa leša ide da se njoj donese, pa tu vodu kombinuje sa bogojavljenskom vodicom koju dobija iz raznih manastira. Vračare i nagovaraju žene koje dolaze kod njih da kad uzmu pričesni hleb, pljunu, pa donesu kod njih, postoje razni rituali", ispričao je Pastuović.

Kako je dodao, osobe kao što su vračare vrlo lako privuku ljude!

"Pretpostavljam da je kod vračare išao jer je hteo da bude sa devojčicom koju je ubio i njenom majkom, to je bolesni um. Inače je ta vračara Milica već osuđivana zbog prevara, ne zna se broj ljudi koje je prevarila. Nju posećuju i razne estradne, javne ličnosti, ne ide kod nje samo običan narod. Ne idu kod nje samo oni koji imaju veliko poverenje, ti ljudi su obučeni prevaranti, znaju kako da nasamare i pruvuku one koji lako potpadnu pod njihov uticaj", kazao je sektolog.

Nakon saslušanja osumnjičenog, u pitanju je osoba koja ima psihičke probleme. Koliko su te tvrdnje tačne ispitaće veštaci. Međutim, prisetimo se masakra u Jabukovcu koji je počinio Nikola Radosavljević koji je 27. jula 2007. godine ubio devetoro ljudi.

Kako se kasnije ispostavilo, motiv za strašan zločin bio je taj što je ubica verovao da je na njega bačena crna magija. Veštačenjem je uvtđeno da je delo počinio u stanju neuračunljivosti, a kaznu izdržava u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica" nedaleko od Niša.

Masakr na Cetinju

Dvanaestog avgusta 2022. godine Vuk Borilović ubio je deset komšija na Cetinju, od kojih je dvoje dece i teško ranio još šest osoba, nakon čega je ubijen. On je iz lovačke puške nasumično pucao u komšije, ekipu Hitne medicinske pomoći, pripadnike policije i prolaznike.

Nakon ovog zločina takođe su se pojavile spekulacije o tome da je "crna magija" bila Borilovićev motiv za krvoproliće, ali to nikada nije dokazano jer je i sam ubijen istog dana. Međutim, kako su mediji preneli, Borilović je trebalo je da ode u Psihijatrijsku bolnicu u Dobroti, zbog psihičkih problema koje je imao u poslednje vreme, ali to nije učinio!

Narodni poslanik i privatni detektiv Uglješa Grgur apelovao je na nadležne ustanove da obrate posebnu pažnju na psihijatrijske slučajeve koji se kreću slobodno i bez ikakvog nadzora.

"Mnogi ljudi prosto umisle i haluciniraju razne stvari, naročito kada im neko na sve to kaže da je na njih bačena crna magija, onda upadaju u začarani krug i misli im se fokusiraju samo na to. Slučaj u Ripnju nažalost nije jedinstven, a sreća u nesreći je to što ubica nije imao pištolj ili neko drugo vatreno oružje kod sebe inače bi verovatno počinio masakr kao onaj na Cetinju ili u Jabukovcu. Recimo u slučaju na Cetinju je policija potpuno zakazala što ubici nije oduzela oružje na vreme s obzirom da je čovek morao da se javi psihijatru, bio je psihijatrijski slučaj i šta će takvoj osobi oružje? Takvim ljudima se mora oduzeti i vozačka dozvola i moraju biti pod nadzorom nadležnih institucija", kazao je on.

Prevencija jer ovakav zločin može da se dogodi svakom od nas!

"Svi mi u okruženju znamo makar jednu osobu koja ima nekakav psihički problem, ali o tome ćutimo i okrećemo glavu. Takvi ljudi mogu biti veoma opasni, nikada ne znate šta im je u glavi i definitivno je da neko mora da brine o njima. Trebalo bi da psihijatrijska ustanova u kojoj se utvrdi da postoji psihički problem kod pacijenta obavesti policijsku stanicu u mestu u kom pacijent živi i da on prosto bude pod nadzorom. Taj nadzor bi obavljala policija ili centar za socijalni rad što je važno jer bi se na taj način sprečili zločini poput ovog. Problem je što institucije ne reaguju ukoliko se radi o osobama koje nemaju ni oružje ni vozačku dozvolu, te osobe po završetku lečenja se kreću slobodno i smatra se da nisu opasne sve dok se ne desi slučaj kao ovaj u Ripnju. Osim toga, oni koji se obrate privatnom psihijatru takođe mogu da sakriju svoju dijagnozu i da nijedna institucija nema uvid u njihovo stanje", istakao je Grgur.

Grgur skreće pažnju i da je internet pun stranica i usluga koje nude vračare, kao i da mnogi usled teških životnih situacija s kojima se teško bore jednostavno skrenu s puta i obrate se pogrešnim osobama!

"Nisam psiholog ni psihijatar, ali sam mišljenja da se vračarama za pomoć javljaju uglavom labilne ličnosti koje se u tom momentu susreću sa nekim životnim problemima sa kojima ne znaju kako da se izbore. Imao sam skoro slučaj da je čovek koji živi u Kanadi prevaren od strane vračare za 140.000 evra! On je mašinski inženjer, intelektualac, uspešan čovek, ali kroz razgovor sam saznao da se razveo i da mu je to bio povod da se obrati vračari u Srbiji. To je čist primer kada ljudi pokleknu i kada se javljaju takvim prevarantima koji im na svu muku još kažu da je na njih bačena nekakva crna magija koju moraju da skinu. Ovim putem bih da apelujem i na MUP da obrati pažnju na silne stranice i sajtove na internetu koje nude usluge vračara i magova", kazao je naš sagovornik.

"Mora se probuditi svest svih nadležnih službi, ali i kod naroda"

"Policija mora da radi svoj posao i svaku prijavu da shvati ozbiljno, ukoliko nešto nije u njihovoj nadležnosti da to odmah proslede dalje institucijama koje treba da se bave tim slučajem. Mora se probuditi svest svih nadležnih službi, ali i kod naroda koji mora da shvati da ne sme slušati vrisku u komšijskom stanu i samo prećutati. Mnogi to shvataju kao cinkarenje, ali to je spašavanje nečijeg života! Svakom od nas može da se dogodi nekakav manijak, nekom od naših bližnjih i time treba da se vodimo, bolje sprečiti nego lečiti!", zaključio je on.

Podsetimo, sumnja se da je Stojan 10. aprila oko 14:30 časova iz porodične kuće maloletne oštećene u Ripnju kolima povezao nju i njenog maloletnog brata do centra naselja kako bi otišli u prodavnicu. Kada je brat oštećene otišao u prodavnicu, Stojan je, kako se sumnja, odvezao devojku u nenaseljeni deo Ripnja, izveo je na kosinu ispod železničke pruge, i u prostoru između rastinja oborio je na zemlju.

Zatim joj je svukao pantalone, pokidao donji veš i obnažio, pa je počeo da je ubada i to u predelu stomaka, predelu levog ramena i u predelu vrata sa zadnje strane, usled čega je devojka zadobila teške telesne povrede opasne po život i trpela bolove, a kasnije preminula.

Nakon izvršenja ovog krivičnog dela osumnjičeni se vratio do njene porodične kuće i tamo nožem naneo više teških i lakih telesnih povreda njenoj majci, babi i ujaku, nakon čega je napustio lice mesta, uz pretnju da će se vratiti.