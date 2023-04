Psihijatar Đorđević: Ključno je približiti deci šta je loše na društvenim mrežama

Psihijatar Irena Đorđević danas je, povodom sve češćih incidenata među decom zbog negativnog uticaja društvenih mreža, izjavila da je ključno da deca razumeju šta je pogrešno a šta nije za nijh, aili i da je to jako teško, pošto su društvene mreže postale realnost i čitav se život tamo prebacio.

Ona je za Tanjug komentarisala nedavni incident kada je osam učenika osmog razreda škole u Stanarima u RS povređeno u jednom od izazova sa društvene mreže Tik-Tok pod nazivom "krvavi novac", koji podrazumeva da deca stiskaju iz sve snage metalni novac dok im ne poteče krv.

"Postoje različiti odnosi koji su do sada postojali i u realnom životu, između ostalog i takmičarski duh i želja da se pripada određenoj zajednici. Sve to doprinosi ovoj pojavi Tik-Tok izazova i kada dođemo do toga da oni budu kažnjeni, oni treba da razumeju da to više ne treba da rade zbog njih samih, a ne zbog kazne koju su dobili", objasnila je Đorđević.

Dodala je da je problem što je i dalje veliki jaz između generacija, upravo zbog toga što se tehnološki napredak dešava u novim generacijama, pa roditelji imaju veliki otpor prema društvenim mrežama koje nisu njima bliske.



"Veliki je problem što roditelji nisu sigurni na koji način da pristupe deci u tim situacijama. Takođe, pedagozi i psiholozi po školama isto probijaju različite prepreke da dođu do samih učenika, pitanje je koliko su u prilici da to tako individualno postave s obzirom da je nužno svakom od tih učenika posvetiti se pojedinačno i razumeti šta njega motiviše, zbog čega je on spreman da takvu žrtvu učini da bi učestvovao u Tik-Tok izazovu", rekla je Đorđević.

Ocenila je da je problem za psihologe, pedagoge i za roditelje ukoliko deci uskrate društvene mreže, šta da im ponude i s druge strane kako da im pomognu da pronađu nešto drugo kao zamenu.

Rekla je da je to sistemski problem i zahteva rešavanje i uključivanje različitih stručnjaka iz različitih oblasti, praktično još iz onog perioda kada su deca u nekom predškolskom uzrastu, pa onda sve na dalje preko školovanja.

"Važno je da roditelji sami razumeju koje su prednosti ostalih mreža koje su deci privlačne i da upravo zahvaljujući tim društvenim mrežama, deca su mnogo više pod budnim okom roditelja", rekla je ona.

Objasnila je da je Fejsbuk malo sporiji, tu se zadržavaju uglavnom starije generacije i teško prelaze na ove druge mreže, koje sa druge strane malo ograničavaju i tu privatnost, što je deci možda i komfornije, jer imaju instant sadržaje uglavnom fotografije, video zapise i slično.