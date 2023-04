DANAŠNJEM DANU SMO SVE SVI RADOVALI! Nakon hladnog jutra, pred nama pravo prolećno vreme - Temperature će ići do 24 stepena!

U četvrtak ujutro u Srbiji će biti vedro i hadno. U predelima centralne, južne, istočne i zapadane Srbije biće uslova za slab prizmeni mraz, pri čemu bi se temperatura na 5 cm iznad tla spustila na -3 do 0°C, lokalno u kotlinama i niže, dok se na jugu i jugoistoku Srbije čak i na 2 metra iznad tla očekuje slab mraz, uz minimalne temperature od -2 do 0°C.

Usled očekivane pojave mraza, u napomenutim delovima Srbije očekuje se opasnost po poljoprivredne i ratarske kulture, pa je potrebna adekvatna mera zaštite, kako bi se izbegle neželjene posledice od mraza.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 0°C na jugu i jugoistoku Srbnije, lokalno i do -2°C, pri tlu i niže do 8°C na severu Srbije i u Beogradu.

Srećom, hladno jutro vrlo brzo zameniće sunčan i pravi prolećni dan, a uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar maksimalna temperatura vazduha biće od 18 do 24°C, u Beogradu do 22°C.

U toku poslepodneva očekuje se postepeno povećanje visoke oblačnosti i pojačanje jugoistočnog vetra i to će biti uvod u promenu vremena koja se već očekuje u noći ka petku i tokom petka.

Krajem dana i tokom večeri u košavskom području (Vojvodina, Beograd, Pomoravlje, Podunavlje) duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, koji se očekuju i na planinama.

U noći ka petku očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskvovima sa grmljavinom i to prvo u severozapadnim prdelima Srbije, tako da se tokom predstojećih vaskršnjih praznika čekuje promenljivo i hladnije vreme sa padavinama.

Autor: