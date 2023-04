OČEKUJU SE VELIKE GUŽVE U SAOBRAĆAJU: Produženo radno vreme graničnih prelaza

Predstojeći uskršnji praznici uslovljavaju pojačan intenzitet saobraćaja na skoro svim glavnim putnim pravcima, saopštio je jutros Auto-Moto Savez Srbije.

Na auto-putevima za sada nema vanrednih prekida, nešto usporenije prolazi se samo u zonama radova.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP " Putevi Srbije" na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije dobijenim u 5.30 sati na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja.

Teretna vozila na graničnom prelazu Bezdan na izlazu čekaju 540 minuta, na Batrovcima 420 minuta, na Horgošu 360 minuta, na graničnom prelazu Šid 300 minuta, na Kelebiji i Bogojevu 240 minuta, a na graničnom prelazu Sremska Rača 60 minuta.

Na graničnom prelazu Bajmok do 17. aprila u danima vikenda (od petka do nedelje) produženo je radno vreme i to od 07 do 24 časa, dok će na granoičnom prelazu Bački Vinogradi radno vreme do 18. aprila biti od 07 do 22 časa.

