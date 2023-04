POVEĆATI PLATE LEKARIMA, A NE I SUDIJAMA I TUŽIOCIMA? Čelnik deficitarnih doktora dr Janković o predlogu dr Davidovića

Srbiji nedostaje čak 200 anesteziologa, ali prof. dr Radmilo Janković, predsednik Udruženja anesteziologa i intezivista Srbije (UAIS) smatra da bi bilo praktično neizvodljivo samo lekarima povećati plate kako bismo nadomestili manjak specijalista, prazne ambulante u zabačenim selima i mestima, kao i odliv lekara u inostranstvo.

Čuveni vaskularni hirurg prof. dr Lazar Davidović, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu naveo je da "Srbija mora naći način da privuče mlade ljude da rade i u zabačenim selima, a to može samo privilegijama - brža specijalizacija, rešeno stambeno pitanje dok su tamo i veća primanja".

Takođe, prof. Davidović je naveo i da bi "problem deficitarnih specijalizacija, koje mladi lekari izbegavaju, trebalo da rešavamo tako što će da ih dobijaju odmah i mnogo lakše, pa možda čak i da im primanja sutra, kad počnu njima da se bave, budu veća nego ostalima" .

- Lekari bi bili zadovoljni platama koje bi im u skladu s troškovima života omogućile standard kao u najbogatijim zemljama. Međutim, takva očekivanja sigurno imaju i ostali stručnjaci. Da li favorizovati lekare, to mora neko drugi da odredi. A promena sistema vrednosti uvek nailazi na nemale otpore - kazao je za Kurir prof. Davidović.

Prof. Janković navodi da bi takva odluka bila kontroverzna i realno bi se teško sprovela.

- Zdravstvo deli i društveni i ekonomski ambijent sa drugim javnim službama. Očekivati da se lekarima, a naročito samo nekim specijalnostima, višestruko poveća plata a u isto vreme to ne uraditi sudijama ili recimo tužiocima, mislim da nije realno. To bi vrlo lako otvorilo konfrontaciju u društvu i odijum prema lekarima, a to nam sadĐ'e8nije potrebno - kaže prof. Janković, koji je i zamenik direktora UKC Niš i direktor Klinike za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju UKC Niš.

Anesteziologija, koju je i sam specijalizirao, je prva na listi Ministarstva zdravlja od 11 deficitarnih specijalizacija.

- Kombinacija povećanja plata, afirmacije i popularizacije lekarskog poziva, mesta, uloge i značaja anesteziologa u savremenoj medicini, brzo dobijanje specijalizacije, mogućnost dodatnog usavršavanja i možda beneficije za rad sa najtežim pacijentima u jedinicama intenzivne nege može biti potencijalno rešenje. Ali ono mora biti sistemsko jer će u protivnom i oni koji završe specijalizaciju brzo otići ka privatnim bolnicama ili inostranstvu - naglašava prof. Janković.