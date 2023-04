STIŽE UTICAJ SNAŽNOG CIKLONA: Nekoliko sati nas deli od drastične promene vremena

Iza nas je pravi prolećni dan, a uz pretežno sunčano vreme, maksimalna temperatura dostigla je 24°C. Ove večeri sledi povećanje oblačnosti i to će biti uvod u jače pogoršanje vremena koje nas očekuje već u narednim satima.

Nad našim područjem sve više jača ciklon sa centrom iznad Jadranskog mora. Vazdušni pritisak je u osetnijem padu. Već tokom noći u severozapadnim i zapadnim, a do jutra i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače pogoršanje vremena, pa će u petak u Srbiji biti oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Kako će se Srbija nalaziti u prednjem sektoru ciklona, biće izraženo i jugozapadno visinsko strujanje, pa će do Srbije i našeg područja stizati i čestice peska iz Sahare.

Prema mišljenju meteorologa Đorđa Đurića, kiša koja bude padala u Srbiji, sadržaće čestice pustinjskog peska, pa će ona biti "prljava", a ova pojava najviše će biti vidljiva na vozilima.

U toku jutra i prepodneva u košavskom području i na planinama duvaće umeren do jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata i sa olujnim udarima, a prema kraju dana vetar će biti u slabljenju.

Jutro će u petak biti znatno toplije nego u četvrtak i minimalna jutarnja temperatura kretaće se od 6°C na jugu Srbije do 14°C u košavskom području. Tokom dana biće hladnije u odnosu na četvrtak i maksimalna temperatura biće od 12°C u Bačkoj do 20°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu od 12 do 14°C.

Srbija će i tokom vikenda biti pod uticajem ciklona, koji će se svojim centrom premeštati ka centralnoj Evropi, dok će se u ponedeljak ciklon sa Jadrana svojim centrom premeštati preko Srbije ka oblasti Karpata.

Tokom vikenda se očekuju južna strujanja, a od ponedeljka će se uspostaviti severna, pa se očekuje i nešto svežije vreme.

Maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 15 do 20°C, dok se od ponedeljka očekuje svežije. Najsvežije se očekuje sredinom sledeće sedmice, uz temperature od 12 do 16°C. Tokom tih dana Srbija će biti pod uticajem visinskog ciklona, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Dakle, narednih sedam do osam dana vreme će biti veoma promenljivo i kišovito. Maksimalne temperature do ponedeljka će biti oko prosečnih vrednosti, a onda do sledećeg petka ispod proseka.

Prema trenutnim prognozama, stabilizacija vremena i povratak prolećnog vremena, uz porast temperatura očekuje se od 22. aprila.

S obzirom na to da će na vreme u Srbiji narednih dana delovati ciklon, očekuje se veoma nepovoljna biometeorološka situacija, jer će vazdušni pritisak biti ispod normale i očekuju se južna strujanja. Vreme će nepovoljno delovati po većinu ljudi, naročito na ljude sa hroničnim bolestima i na srčane bolesnike. Poboljšanje biometerološke sitaucije očekuje se sledeće sedmice, ali bi zbog kišnog i hladnijeg vremena mogla kod mnogih da bude prisutna i razdražljivost.

