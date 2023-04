U SRBIJI PADA 'PRLJAVA KIŠA' Detaljna prognoza za vaskršnje praznike

U Srbiji se i danas nastavlja vrlo promenljivo aprilsko vreme, a ovog jutra padala je i "prljava kiša".

Nakon jučerašnjeg sunčanog i prolećnog dana, ovog jutra i prepodneva je oblačno sa kišom i pljuskovima, a na Kopaoniku je bilo i grmljavine, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Srbija je danas pod uticajem snažnog ciklona sa Jadranskog mora. Nad našim područjem preovladavaju južna i jugozapadna visinska strujanja, pa osim što nam oblačni sistemi sa padavinama stižu sa jugozapada, stižu i čestice pustinjskog peska iz Sahare. Kiša koja danas pada je "prljava", zbog čestica pustinjskog peska.

Kiša, praćena pljuskovima očekuje se i u narednim satima, naročito u severnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim predelima Srbije, dok će na jugozapadu do podneva uslediti delimično razvedravanje. Ovo delimično razvedravanje u toku poslepodneva proširiće se i na veći deo Srbije, naročito na centralne i severne predele, dok će na istoku i jugoistoku i dalje biti povremene kiše.

Iako nas u toku poslepodneva očekuje znatno više sunca, ponegde i čak pretežno sunčano vreme, biće uslova da se ponegde uz jači razvoj oblačnosti očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, naročito na severu i severoistoku Srbije i na širem području Beograda.

Za razliku od prethodnog jutra kada su jutarnje temperature bile vrlo niske, a u delovima Srbije bilo je i mraza, uz temperature ispod 0°C, noć iza nas bila je vrlo topla zbog južnog vetra, a temperature su bile iznad 10°C, na zapadu Srbije i do 18°C, a u Beogradu 17°C.

Ovog jutra i prepodneva temperature u Srbiji kreću se od 10°C na severu i na zapadu Srbije i 11°C u Beogradu do 16°C na jugoistoku Srbije. Zlatibor i Sjenica mere 4°C, a Kopaonik 1°C. Maksimalna temperatura biće danas od 12°C na severozapadu do 20°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 14°C.

Dakle, znatno svežija vazdušna masa stigla je danas do severa i zapada Srbije, dok je jugoistok i dalje pod uticajem toplije vazdušne mase. Za razliku od Srbije, drastično zahlađenje zahvatilo je zapad našeg regiona, pa pored obilne kiše u nižim, obilni sneg kao usred zime veje u planinskim predelima Hrvatske, Bosne i Hercegvone i Crne Gore, dok u sneg pada i u nižim predelima Slovenije.

Inače, u Srbiji će tokom večeri i u noći ka suboti biti suvo, u mnogim predelima i vedro. Prvi dan vikenda biće uglavnom suv, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i tek ponegde može biti kratkotrajnih padavina. Drugog dana vikenda, odnosno na Vaskrs, u Srbiji će pre podne biti suvo, a posle podne i uveče naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 16 do 20°C, u Beogradu oko 18°C, a ujedno to su i prosečne temperature za april mesec.

Srbija će od ponedeljka do četvrtka biti pod uticajem visinskog ciklona, uz oblačno i malo svežije vreme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najsvežije biće sredinom sedmice i maksimalna temperatura biće tada od 12 do 18°C, u Beogradu oko 15°C.

Stabilizacija vremena i porast temperatura očekuje se tek sledećeg vikenda, odnosno oko 22. aprila.

