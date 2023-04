LISTE ČEKANJA ZA VOZAČKE ISPITE? Jedna stvar najviše brine buduće vozače

Pravo je vreme da vozači početnici malo vežbaju. Pod uslovom da su došli na red za polaganje. Baš tako - prave se liste čekanja za polaganje vozačkih ispita.

Dušica Sretenović je auto-školu upisala krajem godine. Testove i časove vožnje završila je u martu, a sad već više od mesec dana čeka da joj jave termin za polaganje vozačkog ispita.

- Dinamika same obuke je bila sasvim korektna u dogovoru sa instruktorom, dva do tri puta nedeljno, kako je to odgovaralo nama kandidatima. Sada nakon te završene obuke prosto zbog gužve koja se stvara čekam oko mesec dana, ali nadam se da će mi se uskoro javiti iz auto-škole da izađem na ispit - kaže Dušica Sretenović.

U auto-školama kažu da se u Beogradu sada na ispit čeka do mesec i po dana, i do zastoja dolazi jer nema dovoljno licenciranih ispitivača.

- Pravi problemi će nastati otprilike krajem ove godine i početkom naredne jer znam da na primer iz PU Beograd oko deset ljudi će otići u penziju i vrlo teško će biti nadomestiti te kadrove. Drugi problem je što svi ispitivači nemaju identične kvalifikacije, ispitivač koji ima B, C, D ne može da ispituje A kategoriju, tako da ljudi koji prave planove za sprovođenje ispita nemaju ni malo lak zadatak - objašnjava predsednik Asocijacije auto-škola Srbije Milan Krstić.

Zbog čekanja uzimaju dodatne časove

Kandidatima je važno da odmah posle praktične nastave izađu na polaganje, u protivnom moraju da uzimaju dodatne časove.

- Ukoliko ne položim sada, opet ću se prijaviti na ispit i verovatno ću čekati isto oko mesec dana, moguće je i više, koliko čekam i sada da mi se jave iz auto-škole. Lekarsko uverenje važi šest meseci, a kako se to prolongira verovatno će mi i ono isteći, tako da ću morati da idem da uradim taj pregled i da dobijem to uverenje. To isto stvara dodatni trošak, kao i sami dodatni časovi - kaže Dušica Sretenović.

- Mi smo bili konstruktivni u tom smislu da smo dinamiku sprovođenja obuke prilagođavali prvom ispitu, ali pravi problem nastaje tek kada kandidat treba da ponovi ispit. Nema načina da taj kandidat održi nivo na kome se nalazio van škole, a uzimanje dodatnih časova baš nije popularno, jer dodatno finansijski opterećuje kandidate. I onda dolazi do nezadovoljstva ljudi zašto kad su najspremniji ne mogu da izađu na ispit - poručuju iz auto-škole.

U idealnim uslovima, do vozačke dozvole bi moglo da se dođe za tri meseca, sada za najmanje šest. U manjim gradovima situacija je još teža, pa se na primer u Kragujevcu samo na polaganje vozačkog ispita čeka i do četiri meseca.

