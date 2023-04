U 'Narodnom frontu' 3 trudnoće s doniranim ćelijama: Dosad korišćen materijal iz Španije, iz Danske stiže

Iz programa vantelesne oplodnje putem doniranih reproduktivnih ćelija o trošku države, u ginekološko-akušerskoj klinici "Narodni front" za sada su potvrđene tri trudnoće, dve od doniranih jajnih ćelija, a jedna od doniranih, uvezenih spermatozoida iz Španije, rekla je danas klinički embriolog i šef odseka kabineta za embriologiju u toj ustanovi Ana Jeremić.

Ona je kazala da je program VTO putem uvezenog materijala ogromna pomoć države za parove koji putem svojih reproduktvnih ćelija nisu uspeli da se ostvare kao roditelji, ali i za singl žene koje putem donora spermatozoida žele da se ostvare kao majke.

"Dve trudnoće su jedini rezultati koji su došli za donirane jajne ćelije i obe su trudne, radi se o parovima koji su već nekoliko puta prolazili kroz program VTO sa svojim reproduktivnim ćelijama i ovo im je bio jedini izlaz", nalasila je Jeremić.

Kada je reč o trudnoći putem doniranih spermatozoida, Jeremić ističe da se radi o materijalu koji je uvezen iz Španije.

"To je žena bez partnera koja je već imala, nažalost, neuspešne pokušaje sa doniranim spermatozoidima u inostranstvu. Rekla mi je da su ta dva pokušaja, kao i smeštaj i ostali troškovi puta izašli oko 20.000 evra. Sve je to veliki novac, zato je svima nama drago što je u svojoj zemlji iz prvog puta uspela i to je ogroman značaj", poručila je ona.

Podseća da o trošku države, za VTO putem uvezenih ćelija mogu da se prijave parovi koji nisu uspeli da se ostvare kao roditelji sa svojim reproduktivnim materijalom, bilo da se radi o jajnim ćelijama ili spermatozoidima, a takođe i singl žene kojima je potrebna donacija spermatozoida.

"Podatak od pre nedelju dana je da se do sada prijavilo više od 800 parova i singl žena, a dosta njih je već sada i prošlo proceduru i dobilo dozvolu da mogu o trošku države ući u proces", kazala je Jeremić.

Do sada su u Srbiju stizale reproduktivne ćelije iz Španije, u Narodni front ove nedelje stiglo je 30 paketa jajnih ćelija i spermatozoida, a Jeremić kaže da su u toj ustanovi organizovali radionicu za kolege iz drugih ustanova u Srbiji, zajedno za španskim stručnjacima.

"Kada je reč o banci iz Danske, uradili smo prvu porudžbinu i očekujemo da će i iz te zemlje stići spermatozoidi kroz dve nedelje", kaže Jeremić.

Šta budući roditelji mogu da saznaju o donorima?

Na pitanje šta sve budući roditelji mogu da saznaju o donorima, Jeremić ukazuje na to da je najbitnije odrediti zdsravstveno stanje donora, te da su kontrole rigorozne i svega nekoliko njih prođe i dobije dozvolu da bude donor.

"Parovi i singl žene mogu birati te osnovne profile, a banka iz Danske daje i dodatnu opciju gde se mogu videti slike, rukopis, čuti glas donora putem glasovne poruke, i to je nešto što je pacijentima važno. Nama je mnogo važnije na šta su testirani, a tu spada veliki broj infektivnih bolesti na koje se oni testiraju više puta tokom programa. Tu spada hiv, hepatitis, sifilis, gonoreja i brojne druge..", objasnila je ona.

Dodaje da su takođe obavezne i analize kojima se utvrđuje da li postoji genetska bolest kod donora.

"Nasledne bolesti kao što su spinalna mišićna atrofija, cistična fibroza... sve one nasledne bolesti koje se najčešće javljaju u svetu. Nama je to najvažnije i zato jako malih procenat njih dođe do kraja, upravo zbog rigorozne selekcije", naglasila je Jeremić.

Zajedno sa programom donacije, uključujući i proširena prava za program VTO, Jeremić ocenjuje da je parovima koji se bore za potomstvo u Srbiji omogućeno sve.

"Sama činjenica da je naša pacijentkinja dva puta probala u inostranstvu, a kod nas uspela iz prve govori da mi zaista imamo jake stručnjake i timove, ne samo u Frontu, nego inače. Ceo tim je jako važan, od sestara, ginekologa i embriologa", poručuje.

Oblast medicine koju unapređivanje tek čeka



Ipak, kako naglašava, edukacija ostaje ključna, jer je oblast koja obuhvata VTO poprilično mlada.

"Upravo sada je došlo vreme da se sa embriološke strane ta oblast unapredi, zbog toga na Medicinskom fakultetu se osniva specijalizacija iz kliničke embriologije. Do sada su embriolozi proveravali svoje znanje u inostranstvu, a sada će kompletan proces i obuke i provere znanja obavljati u svojoj zemlji", istakla je Jeremić.

Govoreći o samom procesu VTO u Srbiji, Jeremić podseća da parovi koji na taj način pokušavaju da dobiju potomstvo putem svojih reproduktivnih ćelija imaju pravo o trošku države na neograničen broj pokušaja i zamrzavanja materijala do 45. godine za prvo dete, a takođe i za drugo dete.

"Mi svakih nekoliko meseci imamo novine, a poslednja novost je da pacijenti sa onkofertilitetom imaju pravo da o trošku države zamrznu reproduktivne ćelije, što je vrlo važno, i oni već kreću da se javljaju. To znači da onkološki pacijenti pre odlaska na lečenje, dolaze kod nas i zamrznu ćelije i time obezbede materijal za posle lečenja da mogu da se ostvare kao roditelji, a da ne brinu da će u toku lečenja, što često jeste slučaj, izgubiti zdrave reproduktivne ćelije", zaključila je ona.