MEŠTANI PRIJEPOLJA U STRAHU - Medvedi u potrazi za hranom obilaze sela

Tokom minulih nekoliko dana u prijepoljskom selu Karoševina primećen je mrki medved kako u potrazi za hranom obilazi dvorišta. Nedavno su i stanovnici brodarevskih sela viđali medveda u blizini kuća.

Proleće je ovog aprila poprilično varljivo, ali to nije uticalo na mrke medvede koji su se širom Srbije probudili iz zimskog sna i očigledno su gladni, tako da ne prezaju da priđu ni do samih domaćinstava u potrazi za hranom. Već nekoliko noći upravo ova krupna šumska životinja obilazi selo Karoševina kod Prijepolja, pa su među meštanima zavladali stah i panika.

- Budimo se ujutru i vidimo ogromne šape. Odmah smo znali da je u pitanju medved, a kasnije smo ga videli i na sigurnosnim kamerama. On do sada nije nikoga napao, ali ipak nas je mnogo strah. Izlazimo iz kuća samo kad moramo - kažu meštani Karoševine.

Usled blage zime veliki broj medveda zapravo nije ni padao u hibernaciju, to su već krajem prošle godine mogli da zaključe u UG "Jadovnik" čiji članovi godinama unazad vode brigu o hranilištu za medvede i beloglave supove na Jadovniku. Do sada je ovo udruženje markiralo tri jedinke Miloša kome je ogrlica već spala, zatima Žarka i Boru. Međutim, niko od njih nije prešao reku Lim i stigao do sela Karoševina, već je u pitanju neka druga, njima nepoznata jedinka.

- Za ovih 15 godina koliko hranilište postoji, ovo je bila najblaža zima. Ranijih godina medvedi bi na hranilište intenzvno dolazili u oktobru i novembru kako bi se pripremili za hibernciju, a prošle jeseni bili su samo par puta i odmah smo znali da će biti blaga zima. Malo su spavali, možda samo u januaru kad su bile velike padavine oko mesec dana, a posle su bili aktivni. Ukoliko bi ih padavine zatekle, pravili bi brloge na licu mesta. Oko 20 posto jedinki nikada i ne pada u zimski san, naročito mladunci u prvoj godini nakon što ih majka odbaci, pošto nemaju dovoljne zalihe masti za zimu - kaže Vjekoslav Joksimović, predsedik UG "Jadovnik".

Mrki medvedi u Srbiji su strogo zaštićena vrsta, stoga je došlo do povećanja broja jedinki i oni šire teritoriju koju obilaze, pa se poslednjih godina sve češće mogu videti blizu naseljenih mesta.